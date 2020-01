Rouen : il découvre sa maison en feu en rentrant chez lui

Une maison a été sérieusement endommagée par un incendie qui s’est déclaré dimanche vers 22h30 chemin Triege des Sapins dans le secteur du Vallon Suisse à Rouen.



C’est le propriétaire qui a alerté les sapeurs-pompiers après s’est rendu compte, en rentrant chez lui, que des flammes et de la fumée sortaient de son habitation.



L’intervention des soldats du feu a permis de circonscrire l’incendie. Néanmoins, la toiture, la charpente et les murs ont souffert sous l’effet des flammes et de chaleur.



Le propriétaire a prévu son relogement dans sa famille.



L’origine du départ de feu est indéterminée. La police a ouvert une enquête.