Dermatose nodulaire contagieuse : contrôles renforcés sur les transports de bovins en Seine-Maritime

Des contrôles ont eu lieu ce matin à la sortie du pont de Normandie et au péage d'Haudricourt, sur l'autoroute A29 en Seine-Maritime - Photo Préfecture 76
La maladie, détectée en France depuis le mois de juin, poursuit sa progression avec l’apparition récente de trois nouveaux foyers dans le sud du pays, en Ariège, dans les Hautes-Pyrénées et en Haute-Garonne. Une situation qui incite les autorités à durcir les mesures de prévention, notamment sur les axes routiers stratégiques.
Ce mercredi matin, entre 6 heures et 9 heures, deux opérations de contrôle ont ainsi été conduites simultanément en Seine-Maritime : à la sortie du pont de Normandie sur l’A29, dans le sens Caen-Le Havre, et au péage d’Aumale (Haudricourt) à l'autre extrémité du département, sur le même axe, dans le sens Amiens-Rouen, annonce la préfecture dans un communiqué.
Des contrôles ciblés sur les bétaillères
Ces inspections visaient spécifiquement les bétaillères transportant des bovins. Elles ont mobilisé quatre agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Seine-Maritime, épaulés par six militaires des pelotons motorisés de la gendarmerie.
Objectif : vérifier le respect des réglementations sanitaires en vigueur et limiter tout risque d’introduction de la DNC dans le département. Les services de l’État annoncent d’ores et déjà que de nouvelles opérations similaires seront déployées dans les prochains jours.
Transport et commerce : appliquer strictement les régles
Dans ce contexte, le préfet de la Seine-Maritime appelle l’ensemble des éleveurs bovins à une vigilance maximale. Il insiste sur la responsabilité collective des acteurs de la filière — éleveurs, transporteurs, négociants et organisations professionnelles — pour appliquer strictement les règles encadrant le transport et le commerce des animaux vivants.
Les responsables des centres de rassemblement sont également rappelés à leurs obligations, notamment celle de déclarer toutes les entrées et sorties de bovins dans un délai de 24 heures. Une traçabilité jugée essentielle pour éviter une propagation rapide du virus sur de longues distances. La prévention, martèlent les autorités, repose avant tout sur le respect rigoureux des règles par chacun.
