Connectez-vous S'inscrire

Dermatose nodulaire contagieuse : contrôles renforcés sur les transports de bovins en Seine-Maritime


Face à la progression de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) en France, l’État renforce la surveillance des flux d’animaux vivants. Deux opérations de contrôle sanitaire ont été menées ce mercredi 17 décembre sur l’A29, en Seine-Maritime, ciblant les véhicules transportant des bovins.



Mercredi 17 Décembre 2025 - 12:13


Des contrôles ont eu lieu ce matin à la sortie du pont de Normandie et au péage d'Haudricourt, sur l'autoroute A29 en Seine-Maritime - Photo Préfecture 76
Des contrôles ont eu lieu ce matin à la sortie du pont de Normandie et au péage d'Haudricourt, sur l'autoroute A29 en Seine-Maritime - Photo Préfecture 76
La maladie, détectée en France depuis le mois de juin, poursuit sa progression avec l’apparition récente de trois nouveaux foyers dans le sud du pays, en Ariège, dans les Hautes-Pyrénées et en Haute-Garonne. Une situation qui incite les autorités à durcir les mesures de prévention, notamment sur les axes routiers stratégiques.

Ce mercredi matin, entre 6 heures et 9 heures, deux opérations de contrôle ont ainsi été conduites simultanément en Seine-Maritime : à la sortie du pont de Normandie sur l’A29, dans le sens Caen-Le Havre, et au péage d’Aumale (Haudricourt) à l'autre extrémité du département, sur le même axe, dans le sens Amiens-Rouen, annonce la préfecture dans un communiqué.

Des contrôles ciblés sur les bétaillères

Ces inspections visaient spécifiquement les bétaillères transportant des bovins. Elles ont mobilisé quatre agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Seine-Maritime, épaulés par six militaires des pelotons motorisés de la gendarmerie.

        A lire aussi       
Dermatose nodulaire contagieuse : l’Eure renforce la vigilance pour protéger ses élevages

Objectif : vérifier le respect des réglementations sanitaires en vigueur et limiter tout risque d’introduction de la DNC dans le département. Les services de l’État annoncent d’ores et déjà que de nouvelles opérations similaires seront déployées dans les prochains jours.

Transport et commerce : appliquer strictement les régles

Dans ce contexte, le préfet de la Seine-Maritime appelle l’ensemble des éleveurs bovins à une vigilance maximale. Il insiste sur la responsabilité collective des acteurs de la filière — éleveurs, transporteurs, négociants et organisations professionnelles — pour appliquer strictement les règles encadrant le transport et le commerce des animaux vivants.

Les responsables des centres de rassemblement sont également rappelés à leurs obligations, notamment celle de déclarer toutes les entrées et sorties de bovins dans un délai de 24 heures. Une traçabilité jugée essentielle pour éviter une propagation rapide du virus sur de longues distances. La prévention, martèlent les autorités, repose avant tout sur le respect rigoureux des règles par chacun.









http://

Dermatose nodulaire contagieuse : contrôles renforcés sur les transports de bovins en Seine-Maritime

17/12/2025

Une collision entre une voiture et une rame de métro à Sotteville-lès-Rouen fait deux blessés

17/12/2025

Le Havre : un jeune conducteur sans permis et sans assurance contrôlé positif au cannabis

17/12/2025

Disparition inquiétante à Elbeuf : très inquiets, les proches de Mathieu Helot, lancent un appel à témoins

16/12/2025

Dermatose nodulaire contagieuse : l’Eure renforce la vigilance pour protéger ses élevages

16/12/2025

Manifestation des agriculteurs : la RN12 coupée vers Paris dans les Yvelines

16/12/2025

Un policier rouennais écroué pour agressions sexuelles et détention d’images pédopornographiques

16/12/2025

Eure. Un camion perd une partie de son chargement d’engrais à Bourg-Achard, la bretelle A13/A28 fermée

15/12/2025

Manifestation agricole : circulation perturbée ce mardi sur la N12 dans les Yvelines

15/12/2025

Bolbec. La comédie « Partenaires particuliers » débarque au Val-aux-Grès

15/12/2025

Yvelines : une rixe éclate sur le parvis de la gare à Plaisir, deux hommes et une femme interpellés

15/12/2025

Yvelines : 11 kilos de résine de cannabis saisis, un homme condamné à deux ans de prison ferme

15/12/2025

Disparition inquiétante de cet homme : la gendarmerie de Gaillon (Eure) lance un appel à témoins

15/12/2025

Le Havre : ivre au volant, il refuse d’obtempérer et est interpellé

15/12/2025

Seine-Maritime : trois hommes soupçonnés d'une série de vols sur des chantiers de la vallée du Cailly arrêtés

15/12/2025

Seine-Maritime : deux marins-pêcheurs secourus après le naufrage de leur bateau au large de Dieppe

14/12/2025

Mort d'un jeune cycliste dans la Manche : le conducteur âgé de 50 ans interpellé et placé en détention provisoire

14/12/2025

Grève SNCF en Normandie : mobilisation contre l’ouverture à la concurrence et fortes perturbations attendues

14/12/2025

Collision entre deux voitures à Venon (Eure) : deux jeunes hommes blessés, dont un grièvement

14/12/2025

Quatre blessés dans une collision entre deux voitures au Petit-Quevilly, près de Rouen

14/12/2025
Afficher plus d'articles

Les infos les + lues

Eure. Un adolescent grièvement blessé dans un violent face-à-face à Authou

12/12/2025 -

Seine-Maritime : un homme retrouvé sans vie avenue du 14-Juillet à Sotteville-lès-Rouen

12/12/2025 -

Disparition inquiétante de cet homme : la gendarmerie de Gaillon (Eure) lance un appel à témoins

15/12/2025 -

Crash d’un avion de tourisme près de l’aéroport du Havre : le pilote retrouvé mort

11/12/2025 -

Manifestation agricole : circulation perturbée ce mardi sur la N12 dans les Yvelines

15/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen