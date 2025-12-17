Dermatose nodulaire contagieuse : contrôles renforcés sur les transports de bovins en Seine-Maritime

La maladie, détectée en France depuis le mois de juin, poursuit sa progression avec l’apparition récente de trois nouveaux foyers dans le sud du pays, en Ariège, dans les Hautes-Pyrénées et en Haute-Garonne. Une situation qui incite les autorités à durcir les mesures de prévention, notamment sur les axes routiers stratégiques.



Ce mercredi matin, entre 6 heures et 9 heures, deux opérations de contrôle ont ainsi été conduites simultanément en Seine-Maritime : à la sortie du pont de Normandie sur l’A29, dans le sens Caen-Le Havre, et au péage d’Aumale (Haudricourt) à l'autre extrémité du département, sur le même axe, dans le sens Amiens-Rouen, annonce la préfecture dans un communiqué.