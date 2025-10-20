Deauville–Marrakech : bientôt un vol direct entre la Normandie et le Maroc, le samedi

Connectez-vous S'inscrire





C'est nouveau. L’aéroport de Deauville-Normandie s’apprête à inaugurer, avec Transavia, une liaison hebdomadaire régulière vers Marrakech. Un tournant pour le développement aérien régional.



Lundi 20 Octobre 2025 - 12:17


Transavia est une compagnie low-cost du Groupe Air France–KLM - Photo : Cor Gaasbeek/Pixabay
Ce jeudi 23 octobre en fin de matinée une nouvelle page s’ouvrira pour l’aéroport de Deauville-Normandie (Calvados), avec le lancement officiel de la ligne Deauville–Marrakech. Cette nouvelle liaison directe vers le Maroc sera opérée par Transavia France, la compagnie low-cost du groupe Air France–KLM.

Il s’agira du premier vol international régulier depuis la reprise, le 1er juillet dernier, de la gestion de l’aéroport par Sealar qui administre désormais les aéroports de Deauville, Caen-Carpiquet, Le Havre-Octeville et Rouen-Vallée de la Seine

Un décollage stratégique pour la Normandie

La cérémonie d’inauguration se tiendra en présence de plusieurs personnalités du monde institutionnel, aérien et régional. Des échanges sont prévus autour des ambitions de Transavia en Normandie et du développement stratégique porté par Sealar, avant la coupure de ruban symbolique et l’accueil des premiers passagers.
 
 

Personnalités attendues lors de l’inauguration

L’événement se tiendra en présence de Sophie Gaugain, 1ʳᵉ vice-présidente de la Région Normandie, de Guillaume Capard, adjoint au maire de Deauville, de Manuella Goyat, secrétaire générale de Transavia France, et de Fanny Charles, directrice générale de Sealar. Tous participeront aux temps forts de cette inauguration marquant un tournant pour le transport aérien régional.



Pour Sealar, cette nouvelle étape s’inscrit dans une stratégie de diversification des destinations accessibles depuis la Normandie, visant à renforcer l’attractivité du territoire.

Marrakech à portée d’aile

L’aéroport de Deauville-Normandie - Photo : Sealar
Avec cette liaison vers le Maroc, Deauville-Normandie consolide son statut de plateforme régionale ouverte à l’international. Les voyageurs pourront désormais rejoindre Marrakech en 3h30, pour une escapade ensoleillée ou un séjour culturel, au départ direct de Normandie, à partir de 64€ l’aller simple.

D’autres destinations pourraient suivre, alors que SEALAR entend renforcer la présence de compagnies aériennes comme Transavia dans la région.

 

📌 Infos pratiques
Ligne Deauville – Marrakech
• Opérateur : Transavia France
• Fréquence : 1 vol par semaine (samedi)
• Départ inaugural : jeudi 23 octobre à 11h45
• Aéroport : Deauville-Normandie
• Réservations : transavia.com




