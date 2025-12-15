Connectez-vous S'inscrire

Bolbec. La comédie « Partenaires particuliers » débarque au Val-aux-Grès


Une soirée sous le signe du rire et des quiproquos attend le public bolbécais avec une comédie moderne portée par un casting bien connu.



Lundi 15 Décembre 2025 - 18:37


Photo extraite de l'affiche du spectacle
Photo extraite de l'affiche du spectacle
La pièce « Partenaires particuliers », écrite par Patrick Hernandez et Annabelle Milot et mise en scène par Annabelle Milot, sera jouée samedi 17 janvier à 20h30 au Centre culturel du Val-aux-Grès, à Bolbec (Seine-Maritime).

Sur scène, Séverine Ferrer, Alex Goude, Laurent Maistret, Isabelle Tanakil et Kim Schwarck donnent vie à un trio d’amis aussi improbable qu’attachant, embarqué dans une succession de situations cocasses, de non-dits et de révélations inattendues.

Une mécanique comique bien huilée

Florian, Charlotte et Catoche pensaient avoir trouvé leur équilibre, mais l’arrivée de Joe, nouveau voisin au charme aussi ravageur que mystérieux, vient bousculer les certitudes. Très vite, attirances, tensions et malentendus s’invitent dans le quotidien du trio, mettant à l’épreuve leur amitié.

Autre personnage clé de l’histoire : Suzanne, la mère de Florian. Tantôt bienveillante, tantôt caustique, elle oscille entre soutien maternel et incompréhension face aux choix de son fils, apportant une touche supplémentaire d’humour et de profondeur à l’intrigue.

Rythmée, mordante et résolument contemporaine, « Partenaires particuliers » promet une soirée où chaque réplique fait mouche, entre rires francs et moments plus tendres.
 

Infos pratiques
📍 Centre culturel du Val-aux-Grès
48, route de Mirville – 76210 Bolbec
🗓 Samedi 17 janvier 2026
🕣 20h30




Mots clés : Bolbec, Seine-Maritime, théâtre





http://

Eure. Un camion perd une partie de son chargement d’engrais à Bourg-Achard, la bretelle A13/A28 fermée

15/12/2025

Manifestation agricole : circulation perturbée ce mardi sur la N12 dans les Yvelines

15/12/2025

Bolbec. La comédie « Partenaires particuliers » débarque au Val-aux-Grès

15/12/2025

Yvelines : une rixe éclate sur le parvis de la gare à Plaisir, deux hommes et une femme interpellés

15/12/2025

Yvelines : 11 kilos de résine de cannabis saisis, un homme condamné à deux ans de prison ferme

15/12/2025

Disparition inquiétante de cet homme : la gendarmerie de Gaillon (Eure) lance un appel à témoins

15/12/2025

Seine-Maritime : trois hommes soupçonnés d'une série de vols sur des chantiers de la vallée du Cailly arrêtés

15/12/2025

Seine-Maritime : deux marins-pêcheurs secourus après le naufrage de leur bateau au large de Dieppe

14/12/2025

Mort d'un jeune cycliste dans la Manche : le conducteur âgé de 50 ans interpellé et placé en détention provisoire

14/12/2025

Grève SNCF en Normandie : mobilisation contre l’ouverture à la concurrence et fortes perturbations attendues

14/12/2025

Collision entre deux voitures à Venon (Eure) : deux jeunes hommes blessés, dont un grièvement

14/12/2025

Quatre blessés dans une collision entre deux voitures au Petit-Quevilly, près de Rouen

14/12/2025

Violences sexuelles : le suspect interpellé en Seine-Maritime mis en examen et écroué

13/12/2025

Eure : une ligne de 20 000 volts endommagée par un tracteur et plus de 200 foyers privés d’électricité à Epaignes

13/12/2025

Yvelines. Un homme interpellé pour un vol sur un chantier au Chesnay-Rocquencourt

13/12/2025

Un poids lourd chargé de pommes de terre paralyse l’A28 toute la nuit dans l’Eure

13/12/2025

Poupées pédopornographiques : l'homme interpellé en Seine-Maritime accusé de viol et d'agression sexuelle

12/12/2025

Accident frontal sur la RD926 à Mandres, près de Verneuil (Eure) : trois blessés conduits à l'hôpital

12/12/2025

Eure. Un adolescent grièvement blessé dans un violent face-à-face à Authou

12/12/2025

Le trafic des trains Nomad perturbé lundi sur les lignes normandes en raison d'un mouvement social

12/12/2025
Afficher plus d'articles

Les infos les + lues

Eure. Un adolescent grièvement blessé dans un violent face-à-face à Authou

12/12/2025 -

Seine-Maritime : un homme retrouvé sans vie avenue du 14-Juillet à Sotteville-lès-Rouen

12/12/2025 -

Yvelines. Une voiture volée à Épône retrouvée à Mantes-la-Jolie grâce à Instagram : un suspect interpellé

10/12/2025 -

Crash d’un avion de tourisme près de l’aéroport du Havre : le pilote retrouvé mort

11/12/2025 -

Incendie d’appartement à Léry (Eure) : une personne hospitalisée, 16 évacuées

10/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen