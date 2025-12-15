Bolbec. La comédie « Partenaires particuliers » débarque au Val-aux-Grès

La pièce « Partenaires particuliers », écrite par Patrick Hernandez et Annabelle Milot et mise en scène par Annabelle Milot, sera jouée samedi 17 janvier à 20h30 au Centre culturel du Val-aux-Grès, à Bolbec (Seine-Maritime).
Sur scène, Séverine Ferrer, Alex Goude, Laurent Maistret, Isabelle Tanakil et Kim Schwarck donnent vie à un trio d’amis aussi improbable qu’attachant, embarqué dans une succession de situations cocasses, de non-dits et de révélations inattendues.
Sur scène, Séverine Ferrer, Alex Goude, Laurent Maistret, Isabelle Tanakil et Kim Schwarck donnent vie à un trio d’amis aussi improbable qu’attachant, embarqué dans une succession de situations cocasses, de non-dits et de révélations inattendues.
Une mécanique comique bien huilée
Florian, Charlotte et Catoche pensaient avoir trouvé leur équilibre, mais l’arrivée de Joe, nouveau voisin au charme aussi ravageur que mystérieux, vient bousculer les certitudes. Très vite, attirances, tensions et malentendus s’invitent dans le quotidien du trio, mettant à l’épreuve leur amitié.
Autre personnage clé de l’histoire : Suzanne, la mère de Florian. Tantôt bienveillante, tantôt caustique, elle oscille entre soutien maternel et incompréhension face aux choix de son fils, apportant une touche supplémentaire d’humour et de profondeur à l’intrigue.
Rythmée, mordante et résolument contemporaine, « Partenaires particuliers » promet une soirée où chaque réplique fait mouche, entre rires francs et moments plus tendres.
Autre personnage clé de l’histoire : Suzanne, la mère de Florian. Tantôt bienveillante, tantôt caustique, elle oscille entre soutien maternel et incompréhension face aux choix de son fils, apportant une touche supplémentaire d’humour et de profondeur à l’intrigue.
Rythmée, mordante et résolument contemporaine, « Partenaires particuliers » promet une soirée où chaque réplique fait mouche, entre rires francs et moments plus tendres.
Infos pratiques
📍 Centre culturel du Val-aux-Grès
48, route de Mirville – 76210 Bolbec
🗓 Samedi 17 janvier 2026
🕣 20h30
48, route de Mirville – 76210 Bolbec
🗓 Samedi 17 janvier 2026
🕣 20h30
Les autres infos du jour
-
Scène ouverte au Silo à Verneuil d'Avre-et-d'Iton : Dead fat, One Karner et Los Bourdonos en live
-
Eure : les orchidées sortent le grand jeu au château de Vascoeuil !
-
Eure. Metal Hardcore : Stoned fête ses 10 ans avec Primal Age et Beyond the Styx au Silo
-
Victor Dermo en dédicace à la FNAC de Rouen et Caen pour son premier manga “Diamond Little Boy”