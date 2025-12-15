Bolbec. La comédie « Partenaires particuliers » débarque au Val-aux-Grès

Florian, Charlotte et Catoche pensaient avoir trouvé leur équilibre, mais l’arrivée de Joe, nouveau voisin au charme aussi ravageur que mystérieux, vient bousculer les certitudes. Très vite, attirances, tensions et malentendus s’invitent dans le quotidien du trio, mettant à l’épreuve leur amitié.



Autre personnage clé de l’histoire : Suzanne, la mère de Florian. Tantôt bienveillante, tantôt caustique, elle oscille entre soutien maternel et incompréhension face aux choix de son fils, apportant une touche supplémentaire d’humour et de profondeur à l’intrigue.



Rythmée, mordante et résolument contemporaine, « Partenaires particuliers » promet une soirée où chaque réplique fait mouche, entre rires francs et moments plus tendres.

