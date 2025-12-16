Connectez-vous S'inscrire

Manifestation des agriculteurs : la RN12 coupée vers Paris dans les Yvelines




Mardi 16 Décembre 2025 - 12:23


La mobilisation des agriculteurs perturbe fortement la circulation ce mardi sur la RN12, avec une coupure dans le sens province-Paris à hauteur de Méré.

La route nationale 12 est fermée à la circulation dans le sens province vers Paris, au niveau de l’échangeur de Méré/D76 (Yvelines), en raison d’une manifestation agricole en cours.

Les forces de l’ordre ont mis en place une coupure pour sécuriser l’axe et le déroulement de la mobilisation. Les automobilistes sont invités à quitter la RN12 à l’échangeur de Méré.

Fermée pour une durée indéterminée

Les usagers souhaitant rejoindre Paris peuvent reprendre la RN12 au niveau de ce même échangeur de Méré, après avoir emprunté les itinéraires de déviation.

La durée de la coupure reste indéterminée. Des difficultés de circulation sont à prévoir dans le secteur. Les autorités recommandent d’anticiper les déplacements et de privilégier, si possible, des itinéraires alternatifs.
 
