Rouen : un voleur à la roulotte trahi par son signalement

Un voleur à la roulotte a été confondu grâce au signalement fourni par un témoin et les outils qu'il avait dans sa sacoche (un tournevis et une pince coupante).



Un riverain de la rue de Buffon à Rouen, avait averti Police secours, ce lundi 30 mars, vers 11h30, qu'un individu venait de fracturer la vitre d'une Citroën Mémo et s'était emparé d'un objet dans l'habitacle, avant de prendre la fuite.



Le témoin a alors donné un signalement précis de l'auteur, ce qui a permis à un équipage de la formation de circulation de le retrouver rapidement, à l'angle du boulevard des Belges et de l'avenue Flaubert.



Le suspect, âgé de 38 ans et domicilié à Bihorel, a été interpellé et placé en garde à vue pour vol et dégradations.