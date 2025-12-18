Un plaisancier secouru, son voilier échoué sur un banc de sable sur la Seine à Vernon

Un voilier de 8 mètres s’est retrouvé immobilisé sur un banc de sable, mercredi en début de soirée, alors qu’il naviguait sur la Seine à hauteur de Vernon (Eure). Le plaisancier a été pris en charge par les secours.