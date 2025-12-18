Connectez-vous S'inscrire

Un plaisancier secouru, son voilier échoué sur un banc de sable sur la Seine à Vernon


Un voilier de 8 mètres s’est retrouvé immobilisé sur un banc de sable, mercredi en début de soirée, alors qu’il naviguait sur la Seine à hauteur de Vernon (Eure). Le plaisancier a été pris en charge par les secours.



Jeudi 18 Décembre 2025 - 09:33


Le voilier s'est échoué sur un banc de sable selon les sapeurs-pompiers qui sont intervenus mercredi vers 18 heures - Illustration
Le voilier s'est échoué sur un banc de sable selon les sapeurs-pompiers qui sont intervenus mercredi vers 18 heures - Illustration
L’incident s’est produit sur la Seine. Pour une raison encore indéterminée, le voilier s’est échoué sur un banc de sable, se retrouvant dans l’impossibilité de repartir par ses propres moyens.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 18 heures pour porter assistance au marin, un homme de 47 ans, resté sur place en attendant les secours. 

Après les vérifications d’usage et la sécurisation de la zone, le voilier a été remorqué jusqu’au ponton du centre des Tourelles, à Vernon, précisent les secours. Le plaisancier a été transporté en urgence relative au centre hospitalier de Vernon. 

Les circonstances exactes de cet échouement restent à préciser. 





