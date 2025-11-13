Un piéton mortellement fauché par un poids lourd sur la RN13 entre Évreux et Pacy dans l’Eure

Un homme de 54 ans a perdu la vie, percuté par un poids lourd, dans la nuit de mercredi à jeudi, sur la RN13 à Caillouet-Orgeville (Eure). Le chauffeur du camion, âgé de 32 ans, a été hospitalisé en état de choc.