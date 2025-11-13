Connectez-vous S'inscrire

Un piéton mortellement fauché par un poids lourd sur la RN13 entre Évreux et Pacy dans l’Eure


Un homme de 54 ans a perdu la vie, percuté par un poids lourd, dans la nuit de mercredi à jeudi, sur la RN13 à Caillouet-Orgeville (Eure). Le chauffeur du camion, âgé de 32 ans, a été hospitalisé en état de choc.



Jeudi 13 Novembre 2025 - 08:39


Malgré les soins prodigués par les secours, la victime, en arrêt cardio-respiratoire, n'a pas pu être ramenée à la vie - Illustration infoNormandie
Un homme de 54 ans a été tué cette nuit sur la RN13, à Caillouet-Orgeville (Eure), après avoir été percuté par un poids lourd. Le conducteur du camion, un homme de 32 ans, a été hospitalisé en état de choc.

Les secours sont intervenus vers 3h ce jeudi matin sur cet axe fréquenté reliant Évreux et Pacy-sur-Eure. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont pris en charge le piéton, en arrêt cardio-respiratoire, ainsi que le chauffeur du poids lourd, particulièrement choqué.

Le piéton décède sur place

Malgré un long massage cardiaque et les tentatives de réanimation, le quinquagénaire n’a pas pu être sauvé. Il a été déclaré décédé sur place par le médecin du Smur d’Évreux.
Le conducteur du camion a été pris en charge en urgence relative et transporté au centre hospitalier d’Évreux.

Sept sapeurs-pompiers des centres de secours de Pacy-sur-Eure et d’Évreux ont été mobilisés jusqu'à 4h45 ce matin, aux côtés des agents de la direction interdépartementale des routes (DIRNO) et des gendarmes chargés des constatations.

L’enquête devra déterminer les circonstances précises de cet accident mortel.
 





