Yvelines : un adolescent interpellé après un vol par effraction à Marly-le-Roi

Le cambrioleur a déclenché l'alarme sans le savoir - Illustration Adobe Stock
Peu avant 14 heures, mardi, une alarme se déclenche dans un bâtiment situé avenue de l’Abreuvoir, à Marly-le-Roi (Yvelines). La télésurveillance constate un vol par effraction en cours et alerte immédiatement le Centre d’information et de commandement (CIC), en transmettant un signalement précis de l’auteur.
À l’arrivée des forces de l’ordre, l’individu a déjà pris la fuite. Les policiers de la police secours engagent alors des recherches dans le secteur, sur la base des éléments fournis par la télésurveillance.
Un suspect âgé de 17 ans appréhendé
Après plusieurs minutes de ratissage, le suspect est repéré puis interpellé à proximité des lieux. Il s’agit d’un adolescent de 17 ans. Il a été pris en charge par les policiers pour les suites judiciaires, dans le cadre de la procédure liée au vol par effraction.
Les circonstances exactes des faits et le préjudice restent à préciser.
