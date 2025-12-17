Yvelines : un adolescent interpellé après un vol par effraction à Marly-le-Roi

Peu avant 14 heures, mardi, une alarme se déclenche dans un bâtiment situé avenue de l’Abreuvoir, à Marly-le-Roi (Yvelines). La télésurveillance constate un vol par effraction en cours et alerte immédiatement le Centre d’information et de commandement (CIC), en transmettant un signalement précis de l’auteur.



À l’arrivée des forces de l’ordre, l’individu a déjà pris la fuite. Les policiers de la police secours engagent alors des recherches dans le secteur, sur la base des éléments fournis par la télésurveillance.