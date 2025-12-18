Yvelines. Vol de téléphone avec violences à Sartrouville : onze adolescents interpellés

Les fonctionnaires de la Brigade anticriminalité (BAC) sont rapidement intervenus et ont procédé à l’interpellation de onze individus, tous reconnus par les victimes. Lors des vérifications, le téléphone portable dérobé a été retrouvé sur l’un des mis en cause.



Parmi les suspects figurent dix mineurs âgés de 16 à 17 ans et un jeune majeur de 18 ans. Plusieurs d’entre eux sont connus des services de police, d’autres non, selon le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). La victime est un adolescent de 17 ans.



Les suites judiciaires données à cette affaire ne sont pas connues à ce stade de l'enquête.

