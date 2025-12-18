Yvelines. Vol de téléphone avec violences à Sartrouville : onze adolescents interpellés

Les policiers de la Bac, rapidement sur place, ont interpellé une bande d'une dizaine de jeunes, dont un a été retrouvé avec le portable volé - Illustration
Mercredi soir, peu après 20h30, une intervention policière d’ampleur s’est déroulée avenue Robert-Schuman, à Sartrouville (Yvelines), à la suite d’un vol de téléphone portable commis avec violences. Les faits se sont produits aux abords de l’hypermarché Carrefour, où un groupe d’une dizaine de jeunes est mis en cause.
Selon les premiers éléments, les agents de sécurité du magasin ont contacté Police secours après qu’un adolescent a été agressé et dépouillé de son téléphone. Les victimes ont trouvé refuge à l’intérieur du centre commercial, le temps que les forces de l’ordre arrivent sur place.
Le téléphone retrouvé sur l’un des interpellés
Les fonctionnaires de la Brigade anticriminalité (BAC) sont rapidement intervenus et ont procédé à l’interpellation de onze individus, tous reconnus par les victimes. Lors des vérifications, le téléphone portable dérobé a été retrouvé sur l’un des mis en cause.
Parmi les suspects figurent dix mineurs âgés de 16 à 17 ans et un jeune majeur de 18 ans. Plusieurs d’entre eux sont connus des services de police, d’autres non, selon le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). La victime est un adolescent de 17 ans.
Les suites judiciaires données à cette affaire ne sont pas connues à ce stade de l'enquête.
