Dermatose nodulaire contagieuse : l’Eure renforce la vigilance pour protéger ses élevages

Par mesure de précaution, insistent les autorités préfectorales dans un communiqué co-signé par la chambre d'agrioculture de l'Eure et les syndicats agricoles, publié ce mardi soir, il est également fortement recommandé aux éleveurs de ne pas introduire, au cours des deux prochains mois, de bovins en provenance d’autres départements, en particulier ceux comprenant des zones réglementées à la suite de foyers de DNC.



En parallèle, les contrôles sont renforcés. Les services de l’État intensifient la surveillance sanitaire et les vérifications liées aux déplacements et au commerce d’animaux vivants. Ces dispositifs resteront en place aussi longtemps que nécessaire afin de garantir un haut niveau de protection pour les élevages du département, précise la préfecture.