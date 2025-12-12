Eure. Un adolescent grièvement blessé dans un violent face-à-face à Authou

Le jeune homme a été transporté médicalisé vers le CHU de Rouen, dans un état jugé grave - Illustration infonormandie
Un face-à-face entre une voiture de tourisme et un véhicule utilitaire s’est produit ce vendredi, peu après 13 heures, sur la route départementale 38, à hauteur de la commune d’Authou, dans l’Eure. Le choc, survenu à forte cinétique, a été particulièrement violent.
À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le conducteur de la voiture, un adolescent de 17 ans, était incarcéré dans l’habitacle. Grièvement blessé et polytraumatisé, il a nécessité une désincarcération avant d’être pris en charge par l’équipe du SMUR de Bernay.
La RD38 coupée à la circulation
Le jeune homme a ensuite été évacué, médicalisé, vers le centre hospitalier universitaire de Rouen (Seine-Maritime). Le conducteur du véhicule utilitaire, un homme de 56 ans, plus légèrement blessé, a été transporté vers l’hôpital local de Bernay.
La route départementale 38 a été totalement coupée à la circulation durant l’intervention. Une déviation a été mise en place par la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno), sous la coordination de la gendarmerie, chargée également des constatations.
Au total, quatorze sapeurs-pompiers des centres de secours de Pont-Authou, Brionne, Harcourt et Bernay ont été mobilisés sur cette intervention.
