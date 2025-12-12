Eure. Un adolescent grièvement blessé dans un violent face-à-face à Authou

Le jeune homme a ensuite été évacué, médicalisé, vers le centre hospitalier universitaire de Rouen (Seine-Maritime). Le conducteur du véhicule utilitaire, un homme de 56 ans, plus légèrement blessé, a été transporté vers l’hôpital local de Bernay.



La route départementale 38 a été totalement coupée à la circulation durant l’intervention. Une déviation a été mise en place par la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno), sous la coordination de la gendarmerie, chargée également des constatations.



Au total, quatorze sapeurs-pompiers des centres de secours de Pont-Authou, Brionne, Harcourt et Bernay ont été mobilisés sur cette intervention.