Eure. Un adolescent grièvement blessé dans un violent face-à-face à Authou


Un choc frontal particulièrement violent a mobilisé les sapeurs-pompiers et le SMUR de Bernay ce vendredi sur la RD38. Un jeune conducteur de 17 ans a été grièvement blessé.



Vendredi 12 Décembre 2025 - 18:56


Le jeune homme a été transporté médicalisé vers le CHU de Rouen, dans un état jugé grave - Illustration infonormandie
Le jeune homme a été transporté médicalisé vers le CHU de Rouen, dans un état jugé grave - Illustration infonormandie

Un face-à-face entre une voiture de tourisme et un véhicule utilitaire s’est produit ce vendredi, peu après 13 heures, sur la route départementale 38, à hauteur de la commune d’Authou, dans l’Eure. Le choc, survenu à forte cinétique, a été particulièrement violent.

À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le conducteur de la voiture, un adolescent de 17 ans, était incarcéré dans l’habitacle. Grièvement blessé et polytraumatisé, il a nécessité une désincarcération avant d’être pris en charge par l’équipe du SMUR de Bernay.

La RD38 coupée à la circulation

Le jeune homme a ensuite été évacué, médicalisé, vers le centre hospitalier universitaire de Rouen (Seine-Maritime). Le conducteur du véhicule utilitaire, un homme de 56 ans, plus légèrement blessé, a été transporté vers l’hôpital local de Bernay.

La route départementale 38 a été totalement coupée à la circulation durant l’intervention. Une déviation a été mise en place par la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno), sous la coordination de la gendarmerie, chargée également des constatations.

Au total, quatorze sapeurs-pompiers des centres de secours de Pont-Authou, Brionne, Harcourt et Bernay ont été mobilisés sur cette intervention.





