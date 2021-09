Coronavirus. Opérations de vaccination sans rendez-vous sur les foires et marchés de l’Eure

Pour faciliter l’accès de tous à la vaccination, l’Agence régionale de santé (ARS Normandie) organise dans les prochains jours plusieurs opérations de vaccination sans rendez-vous. Ces opérations ciblent particulièrement des marchés et des évènements populaires :



• Marché de Gaillon : devant la salle du conseil, avenue du Général de Gaulle, de 8h00 à 13h00.



• Marché de Val-de-Reuil : Place des 4 saisons, le 29 septembre de 11h00 à 18h30.



• Marché Evreux la Madeleine – rue Victoria Mxenge, le 1er octobre de 13h00 à 19h00.



• Foire Saint-Michel de Louviers : le 1er octobre de 17h00 à 20h00, le 2 octobre de 14h00 à 19h00 et le 3 octobre de 14h00 à 19h00.



• Grand déballage de Vernon, placé Adolphe Barette le 3 octobre de 08h30 à 18h00.



• Marché des Blanchères à Vernon, parking Ecoprim (Boulevard Azémia) le 07 octobre de 08h00 à 17h30.



• Marché Evreux la Madeleine, rue Victoria Mxenge, le 10 octobre de 08h00 à 13h00.



Il est également toujours possible de se faire vacciner dans les différents centres de vaccination, dans certaines pharmacies, auprès de son médecin traitant, d’une sage-femme, d’un/e infirmièr/e ou encore des services de santé au travail.



Toutes les informations sont sur : https://www.eure.gouv.fr/Actualites/Ou-se-faire-vacciner-dans-l-Eure