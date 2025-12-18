Une fuite de gaz mobilise les sapeurs-pompiers à Rives-en-Seine, une vingtaine de personnes évacuées

Un périmètre de sécurité a été mis en place jusqu'à la fin de la remise en état de l'installation - Illustration infonormandie
Peu avant 14 heures, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour une suspicion de fuite de gaz sur la voie publique. À leur arrivée sur les lieux, les équipes ont confirmé la présence d’une fuite consécutive à des travaux de terrassement en cours dans le secteur.
Treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés, avec trois engins. La mairie et la gendarmerie ont également été associées à l’intervention afin de sécuriser la zone.
Un périmètre de sécurité déployé
Les secours ont procédé à une reconnaissance approfondie et à la mise en place d’un périmètre de sécurité. Deux lances à incendie ont été déployées en protection dans le cadre de la procédure gaz renforcée. Des relevés de mesures ont également été effectués pour évaluer les risques et suivre l’évolution de la situation.
Face à la persistance de la fuite, 20 personnes ont été évacuées de leur logement à titre préventif. Elles ont été regroupées à la bibliothèque municipale, le temps pour les équipes de GRDF de localiser précisément l’origine de la fuite.
Le périmètre de sécurité reste en place, tout comme le dispositif de protection incendie déployé par les secours. Aucun blessé n’est à déplorer. L’intervention se poursuit en coordination avec les services techniques de la ville.
