Une fuite de gaz mobilise les sapeurs-pompiers à Rives-en-Seine, une vingtaine de personnes évacuées

Une fuite de gaz provoquée par des travaux de terrassement a entraîné l'intervention des secours ce jeudi après-midi rue de la Cordonnerie, dans le centre ville de Rives-en-Seine. Une vingtaine d’habitants ont dû être évacués par précaution.