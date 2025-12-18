Un feu de transformateur prive plus d’un millier de foyers d’électricité en Seine-Maritime

Les sapeurs-pompiers sont intervenus en début de soirée, jeudi, rue de la Vallée à Saint-Martin-du-Manoir, une commune proche de Montivilliers après le signalement d’un feu sur un transformateur électrique. À leur arrivée, le sinistre avait déjà cessé mais nécessitait une reconnaissance approfondie et une sécurisation du site.
Deux engins et sept sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention, aux côtés de la gendarmerie et des services municipaux. Aucun blessé n’est à déplorer.
🔌 Coupure d’électricité constatée à 18:54 dans le département 76. Les principales communes signalées sont Arelaune-en-Seine, Saint-Martin-du-Manoir et Gainneville (>3 signalements chacune). #SeineMaritime
— Selectra Coupures (@selectra_pannes) December 18, 2025
Toujours plus d'un millier de foyers privés d'électricité
Selon Enedis, le feu a entraîné une coupure d’électricité touchant jusqu’à 2 390 abonnés dans le secteur. Les équipes du gestionnaire de réseau sont rapidement intervenues pour délester le transformateur et rétablir progressivement le courant.
Lors d’un point de situation effectué à 20h45, 1 160 abonnés restaient encore privés d’électricité. Enedis poursuivait son intervention afin de réduire davantage l’impact de la coupure.
La mise en place d’un groupe électrogène était envisagée afin de sécuriser l’alimentation électrique dans l’attente d’un retour complet à la normale.
