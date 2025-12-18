Connectez-vous S'inscrire

Un feu de transformateur prive plus d’un millier de foyers d’électricité en Seine-Maritime


[Actualisé] - Un incident sur un transformateur électrique a mobilisé les secours ce jeudi soir à Saint-Martin-du-Manoir. Si aucun blessé n’est à déplorer, jusqu'à près de 2 400 abonnés ont été impactés par une coupure de courant.



Jeudi 18 Décembre 2025 - 22:32


Illustration Depositphotos
Les sapeurs-pompiers sont intervenus en début de soirée, jeudi, rue de la Vallée à Saint-Martin-du-Manoir, une commune proche de Montivilliers après le signalement d’un feu sur un transformateur électrique. À leur arrivée, le sinistre avait déjà cessé mais nécessitait une reconnaissance approfondie et une sécurisation du site.

Deux engins et sept sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention, aux côtés de la gendarmerie et des services municipaux. Aucun blessé n’est à déplorer.

Toujours plus d'un millier de foyers privés d'électricité

Selon Enedis, le feu a entraîné une coupure d’électricité touchant jusqu’à 2 390 abonnés dans le secteur. Les équipes du gestionnaire de réseau sont rapidement intervenues pour délester le transformateur et rétablir progressivement le courant.

Lors d’un point de situation effectué à 20h45, 1 160 abonnés restaient encore privés d’électricité. Enedis poursuivait son intervention  afin de réduire davantage l’impact de la coupure.

La mise en place d’un groupe électrogène était envisagée afin de sécuriser l’alimentation électrique dans l’attente d’un retour complet à la normale.





18/12/2025

