Un feu de transformateur prive plus d’un millier de foyers d’électricité en Seine-Maritime

🔌 Coupure d’électricité constatée à 18:54 dans le département 76. Les principales communes signalées sont Arelaune-en-Seine, Saint-Martin-du-Manoir et Gainneville (>3 signalements chacune). #SeineMaritime

Les sapeurs-pompiers sont intervenus en début de soirée, jeudi, rue de la Vallée à Saint-Martin-du-Manoir, une commune proche de Montivilliers après le signalement d’un feu sur un transformateur électrique. À leur arrivée, le sinistre avait déjà cessé mais nécessitait une reconnaissance approfondie et une sécurisation du site.Deux engins et sept sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention, aux côtés de la gendarmerie et des services municipaux. Aucun blessé n’est à déplorer.