À Rives-en-Seine, la Région soutient l’entreprise Aménagement Mière pour passer un cap délicat

Créée en 2018 par Kévin Miere, l’entreprise intervient sur des chantiers de terrassement, d’engazonnement, de pavage ou encore d’assainissement. En 2023, elle a obtenu le label CIP Patrimoine, lui ouvrant les portes des chantiers liés aux monuments historiques. Elle est également habilitée à conduire des fouilles archéologiques préventives. À ce titre, elle est récemment intervenue dans le domaine de l’abbaye de Saint-Wandrille, à quelques kilomètres seulement de son siège.



Malgré son développement, la société a dû faire face à une période délicate : des délais de paiement atteignant jusqu’à 90 jours de la part de certains clients et des surcoûts imprévus sur plusieurs chantiers ont mis sa trésorerie sous tension.