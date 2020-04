La pergola s’enflamme : une maison détruite et 7 personnes relogées en Seine-Maritime

Deux lances ont été déployées, ce qui a permis d’empêcher l’incendie de se propager davantage. Néanmoins, la maison d’où le feu est parti a été « détruite à 90% », indiquait ce matin un officier du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Sept personnes ont dû être relogées : un couple et ses trois enfants et un adulte et un enfant, occupants de la maison voisine.



Aucun blessé n’est à déplorer.