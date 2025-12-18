Eure. Sortie de route sur la RN154 : un homme grièvement blessé et une fillette en urgence relative

Les deux blessés, dont une petite fille de 4 ans ont été transportés au centre hospitalier Jean-Louis Debré à Evreux - Illustration Adobe Stock
L'accident s'est produit mercredi sur la RN154, dans le sens Louviers – Évreux, à hauteur de la commune d'Irreville (Eure). Pour une raison indéterminée, un véhicule, seul en cause, a fait une sortie de route avant de terminer sa course contre un arbre, en contrebas de la chaussée.
À l'arrivée des secours, le conducteur, un homme âgé de 54 ans, présentait des blessures graves. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers puis médicalisé sur place par une équipe du SMUR, avant d'être transporté en urgence absolue vers le centre hospitalier d'Évreux, indique le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis27).
Une enfant de 4 ans blessée légèrement
Une petite fille de quatre ans, qui se trouvait à bord du véhicule, a également été blessée. Son état a été jugé moins préoccupant. Elle a été évacuée en urgence par rapport au service pédiatrique du même établissement hospitalier.
Au total, douze sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention. Les militaires de la gendarmerie étaient également présents afin de procéder aux constatations et déterminer les circonstances exactes de l'accident.
