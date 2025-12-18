Connectez-vous S'inscrire

Eure. Sortie de route sur la RN154 : un homme grièvement blessé et une fillette en urgence relative


Une sortie de route a mobilisé les secours sur la RN154, dans l’Eure. Une voiture seule en cause a quitté la chaussée et percuté un arbre. Le conducteur a été évacué en urgence absolue.



Jeudi 18 Décembre 2025 - 08:32


Les deux blessés, dont une petite fille de 4 ans ont été transportés au centre hospitalier Jean-Louis Debré à Evreux - Illustration Adobe Stock
Les deux blessés, dont une petite fille de 4 ans ont été transportés au centre hospitalier Jean-Louis Debré à Evreux - Illustration Adobe Stock
L'accident s'est produit mercredi sur la RN154, dans le sens Louviers – Évreux, à hauteur de la commune d'Irreville (Eure). Pour une raison indéterminée, un véhicule, seul en cause, a fait une sortie de route avant de terminer sa course contre un arbre, en contrebas de la chaussée.

À l'arrivée des secours, le conducteur, un homme âgé de 54 ans, présentait des blessures graves. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers puis médicalisé sur place par une équipe du SMUR, avant d'être transporté en urgence absolue vers le centre hospitalier d'Évreux, indique le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis27).

Une enfant de 4 ans blessée légèrement

Une petite fille de quatre ans, qui se trouvait à bord du véhicule, a également été blessée. Son état a été jugé moins préoccupant. Elle a été évacuée en urgence par rapport au service pédiatrique du même établissement hospitalier.

Au total, douze sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention. Les militaires de la gendarmerie étaient également présents afin de procéder aux constatations et déterminer les circonstances exactes de l'accident.





Mots clés : accident, Eure, faits divers, gendarmerie, Irreville, pompiers





http://

Eure. Sortie de route sur la RN154 : un homme grièvement blessé et une fillette en urgence relative

18/12/2025

Incendie spectaculaire dans un hangar à Thénouville (Eure) : deux bâtiments touchés, aucune victime

17/12/2025

En Seine-Maritime, une enfant de 6 ans grièvement blessée dans une collision entre un poids lourd et une voiture à Cliponville

17/12/2025

Dermatose nodulaire contagieuse : contrôles renforcés sur les transports de bovins en Seine-Maritime

17/12/2025

Une collision entre une voiture et une rame de métro à Sotteville-lès-Rouen fait deux blessés

17/12/2025

Le Havre : un jeune conducteur sans permis et sans assurance contrôlé positif au cannabis

17/12/2025

Yvelines. Un adolescent braqué au couteau pour sa trottinette à Carrières-sur-Seine

17/12/2025

Yvelines : un adolescent interpellé après un vol par effraction à Marly-le-Roi

17/12/2025

Disparition inquiétante à Elbeuf : très inquiets, les proches de Mathieu Helot, lancent un appel à témoins

16/12/2025

Dermatose nodulaire contagieuse : l’Eure renforce la vigilance pour protéger ses élevages

16/12/2025

Manifestation des agriculteurs : la RN12 coupée vers Paris dans les Yvelines

16/12/2025

Un policier rouennais écroué pour agressions sexuelles et détention d’images pédopornographiques

16/12/2025

Eure. Un camion perd une partie de son chargement d’engrais à Bourg-Achard, la bretelle A13/A28 fermée

15/12/2025

Manifestation agricole : circulation perturbée ce mardi sur la N12 dans les Yvelines

15/12/2025

Bolbec. La comédie « Partenaires particuliers » débarque au Val-aux-Grès

15/12/2025

Yvelines : une rixe éclate sur le parvis de la gare à Plaisir, deux hommes et une femme interpellés

15/12/2025

Yvelines : 11 kilos de résine de cannabis saisis, un homme condamné à deux ans de prison ferme

15/12/2025

Disparition inquiétante de cet homme : la gendarmerie de Gaillon (Eure) lance un appel à témoins

15/12/2025

Le Havre : ivre au volant, il refuse d’obtempérer et est interpellé

15/12/2025

Seine-Maritime : trois hommes soupçonnés d'une série de vols sur des chantiers de la vallée du Cailly arrêtés

15/12/2025
Afficher plus d'articles

Eure. Un adolescent grièvement blessé dans un violent face-à-face à Authou

12/12/2025 -

Seine-Maritime : un homme retrouvé sans vie avenue du 14-Juillet à Sotteville-lès-Rouen

12/12/2025 -

Disparition inquiétante de cet homme : la gendarmerie de Gaillon (Eure) lance un appel à témoins

15/12/2025 -

Yvelines : une rixe éclate sur le parvis de la gare à Plaisir, deux hommes et une femme interpellés

15/12/2025 -

Disparition inquiétante à Elbeuf : très inquiets, les proches de Mathieu Helot, lancent un appel à témoins

16/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen