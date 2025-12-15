Yvelines : une rixe éclate sur le parvis de la gare à Plaisir, deux hommes et une femme interpellés

Publié le Lundi 15 Décembre 2025 à 17:23

Un simple échange de regards a dégénéré en violente altercation dimanche soir à la gare de Plaisir (Yvelines). Un casque de moto et une coupe improvisée ont été utilisés lors de la rixe.



La tension est montée brutalement dimanche, peu après 19 heures, sur le secteur de la gare de Plaisir. Ce qui n’était au départ qu’un échange de regards entre un couple et un autre individu a rapidement viré à l’affrontement physique.



Selon les premiers éléments recueillis, les protagonistes en sont venus aux mains sur le parvis de la gare. Dans la confusion, la jeune femme, cherchant à défendre son compagnon, a porté un coup à l’autre homme à l’aide d’un casque de moto.

Les protagonistes placés en garde à vue Pris à partie, l’individu visé a alors sorti une coupe de son sac et s’en est servi contre l’autre homme.



Rapidement sur place, les policiers ont interpellé les trois personnes impliquées. Il s’agit d’une jeune femme de 19 ans domiciliée à Montigny-le-Bretonneux, d’un homme de 22 ans résidant au Chesnay, et d’un autre homme de 21 ans domicilié à Saint-Germain-en-Laye.



Les trois protagonistes ont été placés en garde à vue. Les circonstances précises de cette rixe, ainsi que les responsabilités de chacun, devront être clarifiées dans le cadre de l’enquête.



