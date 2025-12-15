Yvelines : une rixe éclate sur le parvis de la gare à Plaisir, deux hommes et une femme interpellés

Rapidement sur place, les policiers ont interpellé les trois personnes impliquées - Illustration Adobe Stock
La tension est montée brutalement dimanche, peu après 19 heures, sur le secteur de la gare de Plaisir. Ce qui n’était au départ qu’un échange de regards entre un couple et un autre individu a rapidement viré à l’affrontement physique.
Selon les premiers éléments recueillis, les protagonistes en sont venus aux mains sur le parvis de la gare. Dans la confusion, la jeune femme, cherchant à défendre son compagnon, a porté un coup à l’autre homme à l’aide d’un casque de moto.
Les protagonistes placés en garde à vue
Pris à partie, l’individu visé a alors sorti une coupe de son sac et s’en est servi contre l’autre homme.
Rapidement sur place, les policiers ont interpellé les trois personnes impliquées. Il s’agit d’une jeune femme de 19 ans domiciliée à Montigny-le-Bretonneux, d’un homme de 22 ans résidant au Chesnay, et d’un autre homme de 21 ans domicilié à Saint-Germain-en-Laye.
Les trois protagonistes ont été placés en garde à vue. Les circonstances précises de cette rixe, ainsi que les responsabilités de chacun, devront être clarifiées dans le cadre de l’enquête.
