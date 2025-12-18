Connectez-vous S'inscrire

Collision mortelle sur la RD52 : un motard de 27 ans tué dans l’Eure


Un grave accident de la circulation a coûté la vie à un motard mercredi en fin d’après-midi sur la RD52, à hauteur de La Forêt-du-Parc. Malgré les soins prodigués par les secours, le pilote n’a pas survécu.



Jeudi 18 Décembre 2025 - 08:58


Les soins prodigués par les secours n'ont pas permis de réanimer le conducteur de la moto qui a été déclaré décédé sur place - Illustration Adobe Stock
La route départementale 52 a été le théâtre d'un drame, entre Prey et Saint-André-de-l'Eure. Mercredi, vers 17h45, une collision impliquant une moto et deux véhicules de tourisme s’est produite sur cette route à hauteur de La Forêt-du-Parc (Eure). Pour une raison encore indéterminée, le deux-roues et deux voitures sont entrés en collision.

Dans le choc, particulièrement violent, le motard, un homme âgé de 27 ans, a été grièvement blessé. Malgré les soins prodigués sur place par les secours, il a succombé à ses blessures. Son décès a été déclaré par le médecin du SMUR.

Trois adultes et deux enfants impliqués

Les occupants des deux véhicules impliqués ont également été pris en charge par les secours. Il s’agit d’un homme de 85 ans, d’une femme de 31 ans, d’un homme de 28 ans ainsi que de deux enfants âgés de 2 ans et 1 an. Leur état n’a pas été communiqué.

Une dizaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée sur les lieux de l’accident, aux côtés des forces de l’ordre. La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer précisément les circonstances de ce drame.





