Collision mortelle sur la RD52 : un motard de 27 ans tué dans l’Eure

Un grave accident de la circulation a coûté la vie à un motard mercredi en fin d’après-midi sur la RD52, à hauteur de La Forêt-du-Parc. Malgré les soins prodigués par les secours, le pilote n’a pas survécu.