Disparition inquiétante de cet homme : la gendarmerie de Gaillon (Eure) lance un appel à témoins

La gendarmerie lance un appel à témoins après la disparition de Christophe Baille, né le 24 septembre 1967. Cet homme n’a plus donné signe de vie depuis qu’il a quitté son domicile le 10 décembre 2025, dans des circonstances jugées inquiétantes.



Christophe Baille est âgé de 58 ans. Il mesure environ 1,80 m, pèse 80 kg, est de type caucasien, avec des cheveux poivre et sel. Il porte habituellement des lunettes à monture marron.



Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un jogging noir et d’une polaire grise sans manches.



Toute personne disposant d’informations susceptibles de permettre de le localiser est invitée à contacter immédiatement le 17 ou la brigade territoriale autonome de Gaillon au 02 32 53 00 17.