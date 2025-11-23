Une violente collision fait deux morts, un homme de 55 ans et une femme de 25 ans, entre Gremonville et Motteville

Les secours sont intervenus sur la départementale 20, dite route de Rouen, entre Gremonville et Motteville, dans le secteur du pont de l'A29, pour un accident impliquant deux voitures, d’une rare violence. À leur arrivée, les équipes du SMUR de Rouen n’ont pu que constater le décès des deux conducteurs : un homme de 55 ans et une femme de 25 ans. Les victimes étaient seules à bord de leur véhicule respectif.
Un important dispositif a été déployé par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), avec 21 sapeurs-pompiers et huit véhicules de secours routier. La D20 a été coupée à la circulation pendant toute la durée des opérations.
Un important dispositif a été déployé par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), avec 21 sapeurs-pompiers et huit véhicules de secours routier. La D20 a été coupée à la circulation pendant toute la durée des opérations.
Ce que l’on sait de l’intervention
Selon les premiers éléments, le choc a été qualifié de « forte cinétique » par les sapeurs-pompiers. La gendarmerie, en charge de l'enquête, a procédé aux constatations d’usage et une déviation a été mise en place le temps du dégagement des véhicules et des premières expertises.
Les autres infos du jour
-
Un bâtiment agricole de 2 000 m2 en feu à Hénouville en Seine-Maritime : plus de 120 bovins évacués
-
Vigilance jaune neige-verglas ce week-end en Seine-Maritime et dans l’Eure
-
Accident à Saint-Aubin-sur-Scie : trois blessés légers transportés à l’hôpital de Dieppe
-
Accident de la circulation sur la D915 à Esclavelles, en Seine-Maritime : trois personnes impliquées