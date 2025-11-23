Connectez-vous S'inscrire

Une violente collision fait deux morts, un homme de 55 ans et une femme de 25 ans, entre Gremonville et Motteville


Deux personnes ont perdu la vie dans un choc violent sur la D20 (route de Rouen) en Seine-Maritime, ce dimanche en milieu de journée. La route a été fermée plusieurs heures.



Dimanche 23 Novembre 2025 - 16:16


Une violente collision fait deux morts, un homme de 55 ans et une femme de 25 ans, entre Gremonville et Motteville
Les secours sont intervenus sur la départementale 20, dite route de Rouen, entre Gremonville et Motteville, dans le secteur du pont de l'A29, pour un accident impliquant deux voitures, d’une rare violence. À leur arrivée, les équipes du SMUR de Rouen n’ont pu que constater le décès des deux conducteurs : un homme de 55 ans et une femme de 25 ans. Les victimes étaient seules à bord de leur véhicule respectif. 

Un important dispositif a été déployé par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), avec 21 sapeurs-pompiers et huit véhicules de secours routier. La D20 a été coupée à la circulation pendant toute la durée des opérations.

Ce que l’on sait de l’intervention

Selon les premiers éléments, le choc a été qualifié de « forte cinétique » par les sapeurs-pompiers. La gendarmerie, en charge de l'enquête, a procédé aux constatations d’usage et une déviation a été mise en place le temps du dégagement des véhicules et des premières expertises.
 




Mots clés : accident, enquête, faits divers, gendarmerie, Gremonville, pompiers, Seine-Maritime




Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Une violente collision fait deux morts, un homme de 55 ans et une femme de 25 ans, entre Gremonville et Motteville

23/11/2025

Neige et verglas dans l'Eure : une dizaine d’accidents, sept blessés et près de 300 foyers privés d'électricité

23/11/2025

Un bâtiment agricole de 2 000 m2 en feu à Hénouville en Seine-Maritime : plus de 120 bovins évacués

23/11/2025

Vigilance jaune neige-verglas ce week-end en Seine-Maritime et dans l’Eure

22/11/2025

Accident à Saint-Aubin-sur-Scie : trois blessés légers transportés à l’hôpital de Dieppe

22/11/2025

Accident de la circulation sur la D915 à Esclavelles, en Seine-Maritime : trois personnes impliquées

22/11/2025

Le sous-sol d'un pavillon embrasé à Eu : les occupants et leur chien pris en charge par les secours

22/11/2025

Départ de feu dans le sous-sol d'un pavillon à Belbeuf : le compteur électrique pointé du doigt

22/11/2025

Dieppe : 200 salariés évacués chez Renault Alpine après le déclenchement de l'alarme incendie

22/11/2025

Influenza aviaire : un foyer détecté dans un élevage de canards en Seine-Maritime

21/11/2025

Feu de chaumière à La Neuville-Chant-d’Oisel : trois personnes évacuées

21/11/2025

Vigilance jaune neige-verglas dans l’Eure et la Seine-Maritime : prudence renforcée sur les routes

21/11/2025

Véhicule dangereux, défaut de permis, OQTF... : le conducteur est placé en garde à vue à Bolbec

21/11/2025

Harfleur : alcoolisé, un jeune conducteur perd le contrôle de sa BMW ...et son permis de conduire probatoire

21/11/2025

Le pilote d'un scooter prend des risques pour échapper à un contrôle de police à Dieppe

21/11/2025

Accident sur la D137 dans l'Eure : une jeune femme héliportée en urgence absolue au CHU de Rouen

21/11/2025

Rouen : il heurte une voiture de police avec sa trottinette après un refus d'obtempérer

21/11/2025

Enlèvement d’un mineur placé : la mère et le beau-père condamnés à Rouen, l’adolescent rapatrié en France

20/11/2025

Deux nouveaux espaces France Services labellisés à Dieppe et Fécamp

20/11/2025

Un Havrais décroche plus de 44 000 € au Pasino du Havre, en Seine-Maritime

20/11/2025
Afficher plus d'articles

InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Agenda
Les infos les + lues

Accident à Saint-Aubin-sur-Scie : trois blessés légers transportés à l’hôpital de Dieppe

22/11/2025 -

Yvelines. Géolocalisés par leur victime, les voleurs d'un téléphone interpellés au centre commercial de Sartrouville

19/11/2025 -

Homme retranché à Canteleu, près de Rouen : le forcené interpellé par le RAID

19/11/2025 -

Yvelines : il vole un bus et se retrouve coincé dans une impasse près de Mantes-la-Jolie

17/11/2025 -

Yvelines : recherché pour évasion, il percute un fourgon de police après un refus d’obtempérer à Mantes-la-Jolie

20/11/2025 -

Accident sur la D137 dans l'Eure : une jeune femme héliportée en urgence absolue au CHU de Rouen

21/11/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen