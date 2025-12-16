Disparition inquiétante à Elbeuf : très inquiets, les proches de Mathieu Helot, lancent un appel à témoins

Mathieu Helot n’a plus été vu depuis plusieurs jours, suscitant une vive inquiétude au sein de sa famille. Selon ses proches, il était vêtu au moment de sa disparition d’un pantalon vert, d’un manteau noir de type bombers et d’une casquette noire. Il pourrait se trouver sur le secteur d’Elbeuf et ses alentours.
Les recherches se sont intensifiées ces derniers jours. Une battue a été organisée sur l’ensemble de la commune d’Elbeuf et dans les environs, sans résultat à ce stade. « Plus aucun signe, aucune trace », confient ses proches.
Les recherches se sont intensifiées ces derniers jours. Une battue a été organisée sur l’ensemble de la commune d’Elbeuf et dans les environs, sans résultat à ce stade. « Plus aucun signe, aucune trace », confient ses proches.
Ses proches redoutent le pire
Ses sœurs indiquent également que lors de son dernier appel, lundi, Mathieu Helot tenait des propos incohérents, apparaissant perturbé et désorienté, ce qui renforce les craintes autour de cette disparition.
L’angoisse de la famille est d’autant plus forte qu’un signalement évoquant une personne qui aurait sauté dans la Seine lundi dernier a été porté à leur connaissance. Aucun corps n’a toutefois été retrouvé à ce jour, précisent les proches du quadragénaire, qui redoutent le pire.
Toute personne ayant aperçu Mathieu Helot ou disposant d’informations susceptibles d’aider les recherches est invitée à contacter les proches par message privé ou à se rapprocher des forces de l’ordre, en composant le 17.
L’angoisse de la famille est d’autant plus forte qu’un signalement évoquant une personne qui aurait sauté dans la Seine lundi dernier a été porté à leur connaissance. Aucun corps n’a toutefois été retrouvé à ce jour, précisent les proches du quadragénaire, qui redoutent le pire.
Toute personne ayant aperçu Mathieu Helot ou disposant d’informations susceptibles d’aider les recherches est invitée à contacter les proches par message privé ou à se rapprocher des forces de l’ordre, en composant le 17.
Les autres infos du jour
-
Dermatose nodulaire contagieuse : l’Eure renforce la vigilance pour protéger ses élevages
-
Manifestation des agriculteurs : la RN12 coupée vers Paris dans les Yvelines
-
Un policier rouennais écroué pour agressions sexuelles et détention d’images pédopornographiques
-
Le Havre : ivre au volant, il refuse d’obtempérer et est interpellé