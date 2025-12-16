Disparition inquiétante à Elbeuf : très inquiets, les proches de Mathieu Helot, lancent un appel à témoins

Un appel à témoins est lancé après la disparition jugée inquiétante de Mathieu Helot, 42 ans, domicilié à Elbeuf (Seine-Maritime). L’homme n’a plus donné signe de vie depuis lundi 8 décembre.