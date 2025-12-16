Un policier rouennais écroué pour agressions sexuelles et détention d’images pédopornographiques

Le signalement a été transmis à l’autorité judiciaire, et le parquet général de Rouen a décidé de dépayser la procédure, le mis en cause étant Major de police au commissariat de Rouen, adjoint au chef de la brigade des atteintes aux personnes. Le dossier a ainsi été confié au parquet d’Évreux, qui a saisi l’antenne rennaise de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN).



Dans le cadre de l’enquête préliminaire, plusieurs auditions ont été menées, dont celle de la jeune plaignante et de ses proches. En janvier 2025 les enquêteurs ont perquisitionné le domicile et le lieu de travail du policier. Ils y ont découvert de nombreuses images à caractère pédopornographique dans son téléphone portable, ainsi qu’un disque dur contenant des données judiciaires issues d’une procédure traitée par son propre service. La présence de ces fichiers a été jugée « surprenante » par le parquet.