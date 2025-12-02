Sondages géotechniques sur l'A150 à Maromme : prolongement des travaux jusqu’au vendredi 5 décembre

Du fait d'un retard causé par les intempéries, les travaux de sondages géotechniques nécessaires aux réparations de la chaussée sur l'autoroute A150 dans le sens Rouen vers Barentin sont prolongés jusqu’au vendredi 5 décembre.



Dans ce cadre, la bretelle dite de « Canteleu » à hauteur de Maromme restera fermée à la circulation jusqu’au vendredi 5 décembre.



Une déviation est mise en place par l'échangeur suivant (échangeur de La Vaupalière), comme l'indique le plan de la Dirno (direction des routes) ci-dessus.



Ces travaux font suite à la détection d’une fissure longitudinale inquiétante sur la chaussée, révélée lors d’une inspection début octobre, fait savoir la direction interdépartementale des routes (Dirno).

