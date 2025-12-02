Sondages géotechniques sur l'A150 à Maromme : prolongement des travaux jusqu’au vendredi 5 décembre

Du fait d'un retard causé par les intempéries, les travaux de sondages géotechniques nécessaires aux réparations de la chaussée sur l'autoroute A150 dans le sens Rouen vers Barentin sont prolongés jusqu’au vendredi 5 décembre.
Dans ce cadre, la bretelle dite de « Canteleu » à hauteur de Maromme restera fermée à la circulation jusqu’au vendredi 5 décembre.
Une déviation est mise en place par l'échangeur suivant (échangeur de La Vaupalière), comme l'indique le plan de la Dirno (direction des routes) ci-dessus.
Ces travaux font suite à la détection d’une fissure longitudinale inquiétante sur la chaussée, révélée lors d’une inspection début octobre, fait savoir la direction interdépartementale des routes (Dirno).
Dans ce cadre, la bretelle dite de « Canteleu » à hauteur de Maromme restera fermée à la circulation jusqu’au vendredi 5 décembre.
Une déviation est mise en place par l'échangeur suivant (échangeur de La Vaupalière), comme l'indique le plan de la Dirno (direction des routes) ci-dessus.
Ces travaux font suite à la détection d’une fissure longitudinale inquiétante sur la chaussée, révélée lors d’une inspection début octobre, fait savoir la direction interdépartementale des routes (Dirno).
Les autres infos du jour
-
Les viaducs du Bec et de la Risle en travaux : l’A28 fermée la nuit entre Brionne et Bernay du 17 au 21 novembre
-
RN1338 : la route barrée deux nuits entre le giratoire de la Motte et le pont Flaubert, à Rouen
-
Fermetures nocturnes du tunnel de la Grand’Mare à Rouen : des déviations mises en place
-
Travaux de nuit : la RN27 fermée au niveau du viaduc de la Scie, près de Dieppe