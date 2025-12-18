Connectez-vous S'inscrire

Dispositif de sécurité renforcé en Seine-Maritime pour les fêtes de fin d'année


À l’approche des fêtes, l’État muscle son dispositif de sécurité en Seine-Maritime. Sous le régime Vigipirate « Urgence attentat », forces de l’ordre, secours et armées seront pleinement mobilisés jusqu’au début du mois de janvier.



Jeudi 18 Décembre 2025 - 19:25


Le préfet de Seine-Maritime promet une présence accrue des forces de l'ordre sur la voie publique lors des périodes les plus sensibles.- Illustration DIPN76
Le préfet de Seine-Maritime promet une présence accrue des forces de l'ordre sur la voie publique lors des périodes les plus sensibles.- Illustration DIPN76
Dans un contexte marqué par un niveau élevé de vigilance - le plan Vigipirate demeure au niveau « Urgence attentat » - , le préfet de la région Normandie et de la Seine-Maritime, Jean-Benoît Albertini, a arrêté un dispositif de sécurité renforcé pour encadrer la période des fêtes de fin d’année. Objectif : prévenir les atteintes à la sécurité publique, limiter les risques sanitaires et renforcer la sécurité routière.

Sur le terrain, la coordination entre la police nationale, la gendarmerie, les militaires de l’opération Sentinelle et les sapeurs-pompiers sera intensifiée, avec des patrouilles conjointes et une présence accrue lors des périodes les plus sensibles.

Artifices, carburant et alcool strictement encadrés

Plusieurs arrêtés préfectoraux viennent compléter ce dispositif. La vente et l’utilisation d’artifices de divertissement sont interdites dans tout le département de la Seine-Maritime du samedi 20 décembre 2025 à 8 heures jusqu’au vendredi 2 janvier 2026 à 8 heures.

La distribution de carburant dans des conteneurs individuels, ainsi que leur transport par des particuliers, est également interdite sur la même période. Une mesure destinée à prévenir tout usage détourné ou dangereux de produits inflammables.

Concernant l’alcool, la consommation sur la voie publique sera temporairement interdite du mercredi 31 décembre 2025 à 15 heures au jeudi 1er janvier 2026 à 10 heures. La vente à emporter de boissons alcoolisées sera, elle, prohibée du 31 décembre à 20 heures jusqu’au lendemain matin à 10 heures, sur l’ensemble du département.

Anticiper les risques et sécuriser l’espace public

En amont des festivités, une réunion de coordination a rassemblé élus, parquets, forces de sécurité intérieure, armées, SDIS, polices municipales et opérateurs de transports. Des mesures préventives ont été arrêtées pour limiter les dégradations lors des nuits festives : enlèvement de véhicules épaves, retrait temporaire des conteneurs à déchets, sécurisation des bâtiments publics, activation renforcée de la vidéoprotection et protection des chantiers.

Côté routes, policiers et gendarmes seront fortement mobilisés, notamment les soirs des 24 et 31 décembre. Des contrôles massifs sont prévus avant et après les réveillons afin de lutter contre l’alcool et les comportements à risque au volant.

Les autorités appellent chacun à la responsabilité et à la prudence pour que ces fêtes de fin d’année se déroulent dans les meilleures conditions.
 




Mots clés : fête de fin d'année, interdictions, sécurité, Seine-Maritime





http://

Un feu de transformateur prive plus d’un millier de foyers d’électricité en Seine-Maritime

18/12/2025

Dispositif de sécurité renforcé en Seine-Maritime pour les fêtes de fin d'année

18/12/2025

Une fuite de gaz mobilise les sapeurs-pompiers à Rives-en-Seine, une vingtaine de personnes évacuées

18/12/2025

Yvelines. Vol de téléphone avec violences à Sartrouville : onze adolescents interpellés

18/12/2025

Mobilisation agricole : trois actions fortes prévues ce jeudi en Normandie

18/12/2025

Un plaisancier secouru, son voilier échoué sur un banc de sable sur la Seine à Vernon

18/12/2025

Collision mortelle sur la RD52 : un motard de 27 ans tué dans l’Eure

18/12/2025

Eure. Sortie de route sur la RN154 : un homme grièvement blessé et une fillette en urgence relative

18/12/2025

Incendie spectaculaire dans un hangar à Thénouville (Eure) : deux bâtiments touchés, aucune victime

17/12/2025

En Seine-Maritime, une enfant de 6 ans grièvement blessée dans une collision entre un poids lourd et une voiture à Cliponville

17/12/2025

Dermatose nodulaire contagieuse : contrôles renforcés sur les transports de bovins en Seine-Maritime

17/12/2025

Une collision entre une voiture et une rame de métro à Sotteville-lès-Rouen fait deux blessés

17/12/2025

Le Havre : un jeune conducteur sans permis et sans assurance contrôlé positif au cannabis

17/12/2025

Yvelines. Un adolescent braqué au couteau pour sa trottinette à Carrières-sur-Seine

17/12/2025

Yvelines : un adolescent interpellé après un vol par effraction à Marly-le-Roi

17/12/2025

Disparition inquiétante à Elbeuf : très inquiets, les proches de Mathieu Helot, lancent un appel à témoins

16/12/2025

Dermatose nodulaire contagieuse : l’Eure renforce la vigilance pour protéger ses élevages

16/12/2025

Manifestation des agriculteurs : la RN12 coupée vers Paris dans les Yvelines

16/12/2025

Un policier rouennais écroué pour agressions sexuelles et détention d’images pédopornographiques

16/12/2025

Eure. Un camion perd une partie de son chargement d’engrais à Bourg-Achard, la bretelle A13/A28 fermée

15/12/2025
Afficher plus d'articles

Eure. Un adolescent grièvement blessé dans un violent face-à-face à Authou

12/12/2025 -

Seine-Maritime : un homme retrouvé sans vie avenue du 14-Juillet à Sotteville-lès-Rouen

12/12/2025 -

Disparition inquiétante de cet homme : la gendarmerie de Gaillon (Eure) lance un appel à témoins

15/12/2025 -

Yvelines : une rixe éclate sur le parvis de la gare à Plaisir, deux hommes et une femme interpellés

15/12/2025 -

Disparition inquiétante à Elbeuf : très inquiets, les proches de Mathieu Helot, lancent un appel à témoins

16/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen