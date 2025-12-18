Dispositif de sécurité renforcé en Seine-Maritime pour les fêtes de fin d'année

En amont des festivités, une réunion de coordination a rassemblé élus, parquets, forces de sécurité intérieure, armées, SDIS, polices municipales et opérateurs de transports. Des mesures préventives ont été arrêtées pour limiter les dégradations lors des nuits festives : enlèvement de véhicules épaves, retrait temporaire des conteneurs à déchets, sécurisation des bâtiments publics, activation renforcée de la vidéoprotection et protection des chantiers.



Côté routes, policiers et gendarmes seront fortement mobilisés, notamment les soirs des 24 et 31 décembre. Des contrôles massifs sont prévus avant et après les réveillons afin de lutter contre l’alcool et les comportements à risque au volant.



Les autorités appellent chacun à la responsabilité et à la prudence pour que ces fêtes de fin d’année se déroulent dans les meilleures conditions.

