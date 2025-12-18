Dispositif de sécurité renforcé en Seine-Maritime pour les fêtes de fin d'année

Le préfet de Seine-Maritime promet une présence accrue des forces de l'ordre sur la voie publique lors des périodes les plus sensibles.- Illustration DIPN76
Dans un contexte marqué par un niveau élevé de vigilance - le plan Vigipirate demeure au niveau « Urgence attentat » - , le préfet de la région Normandie et de la Seine-Maritime, Jean-Benoît Albertini, a arrêté un dispositif de sécurité renforcé pour encadrer la période des fêtes de fin d’année. Objectif : prévenir les atteintes à la sécurité publique, limiter les risques sanitaires et renforcer la sécurité routière.
Sur le terrain, la coordination entre la police nationale, la gendarmerie, les militaires de l’opération Sentinelle et les sapeurs-pompiers sera intensifiée, avec des patrouilles conjointes et une présence accrue lors des périodes les plus sensibles.
Artifices, carburant et alcool strictement encadrés
Plusieurs arrêtés préfectoraux viennent compléter ce dispositif. La vente et l’utilisation d’artifices de divertissement sont interdites dans tout le département de la Seine-Maritime du samedi 20 décembre 2025 à 8 heures jusqu’au vendredi 2 janvier 2026 à 8 heures.
La distribution de carburant dans des conteneurs individuels, ainsi que leur transport par des particuliers, est également interdite sur la même période. Une mesure destinée à prévenir tout usage détourné ou dangereux de produits inflammables.
Concernant l’alcool, la consommation sur la voie publique sera temporairement interdite du mercredi 31 décembre 2025 à 15 heures au jeudi 1er janvier 2026 à 10 heures. La vente à emporter de boissons alcoolisées sera, elle, prohibée du 31 décembre à 20 heures jusqu’au lendemain matin à 10 heures, sur l’ensemble du département.
Anticiper les risques et sécuriser l’espace public
En amont des festivités, une réunion de coordination a rassemblé élus, parquets, forces de sécurité intérieure, armées, SDIS, polices municipales et opérateurs de transports. Des mesures préventives ont été arrêtées pour limiter les dégradations lors des nuits festives : enlèvement de véhicules épaves, retrait temporaire des conteneurs à déchets, sécurisation des bâtiments publics, activation renforcée de la vidéoprotection et protection des chantiers.
Côté routes, policiers et gendarmes seront fortement mobilisés, notamment les soirs des 24 et 31 décembre. Des contrôles massifs sont prévus avant et après les réveillons afin de lutter contre l’alcool et les comportements à risque au volant.
Les autorités appellent chacun à la responsabilité et à la prudence pour que ces fêtes de fin d’année se déroulent dans les meilleures conditions.
