Une femme désincarcérée après une collision entre deux véhicules dans le pays de Caux

Une violente collision entre deux voitures a nécessité l'intervention des secours ce mercredi soir sur la route de Bacqueville, à Saint-Crespin, dans le pays de Caux (Seine-Maritime).



Vers 19h15, les sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur les lieux d'un accident impliquant deux véhicules légers. Trois personnes étaient impliquées, dont une femme de 43 ans incarcérée dans l’un des véhicules. Après balisage et reconnaissance, les secours ont procédé à sa désincarcération. Elle a été transportée en urgence relative au centre hospitalier de Dieppe.