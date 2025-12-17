Incendie spectaculaire dans un hangar à Thénouville (Eure) : deux bâtiments touchés, aucune victime

Les sapeurs-pompiers de l’Eure ont été mobilisés en nombre ce mercredi, peu après 17 heures, pour faire face à un violent feu de bâtiment sur la commune de Thénouville, proche de Grand-Bourgtheroulde. À leur arrivée sur les lieux, le hangar concerné, d’une surface d’environ 300 m², était totalement embrasé. À l’intérieur, plusieurs caravanes et camping-cars ont été détruits.



Le sinistre ne s’est pas limité à un seul bâtiment. Sous l’effet de la chaleur et des flammes, l’incendie s’est rapidement propagé à une structure attenante, compliquant le travail des secours.