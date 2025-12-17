Incendie spectaculaire dans un hangar à Thénouville (Eure) : deux bâtiments touchés, aucune victime

Une quarantaine de sapeurs-pompiers ont été engagés en raison de la violence de l'incendie - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers de l’Eure ont été mobilisés en nombre ce mercredi, peu après 17 heures, pour faire face à un violent feu de bâtiment sur la commune de Thénouville, proche de Grand-Bourgtheroulde. À leur arrivée sur les lieux, le hangar concerné, d’une surface d’environ 300 m², était totalement embrasé. À l’intérieur, plusieurs caravanes et camping-cars ont été détruits.
Le sinistre ne s’est pas limité à un seul bâtiment. Sous l’effet de la chaleur et des flammes, l’incendie s’est rapidement propagé à une structure attenante, compliquant le travail des secours.
Le sinistre ne s’est pas limité à un seul bâtiment. Sous l’effet de la chaleur et des flammes, l’incendie s’est rapidement propagé à une structure attenante, compliquant le travail des secours.
Pas de victime à déplorer
Aucune habitation n’a été impactée par l’incendie. Les secours confirment également qu’aucune victime n’est à déplorer.
Au total, une quarantaine de sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention, qui était toujours en cours en début de soirée afin de venir à bout des foyers résiduels et de sécuriser la zone. Les circonstances exactes du départ de feu restent, à ce stade, indéterminées.
Au total, une quarantaine de sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention, qui était toujours en cours en début de soirée afin de venir à bout des foyers résiduels et de sécuriser la zone. Les circonstances exactes du départ de feu restent, à ce stade, indéterminées.
Les autres infos du jour
-
Une collision entre une voiture et une rame de métro à Sotteville-lès-Rouen fait deux blessés
-
Dermatose nodulaire contagieuse : contrôles renforcés sur les transports de bovins en Seine-Maritime
-
Le Havre : un jeune conducteur sans permis et sans assurance contrôlé positif au cannabis
-
Dermatose nodulaire contagieuse : l’Eure renforce la vigilance pour protéger ses élevages