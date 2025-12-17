Connectez-vous S'inscrire

Incendie spectaculaire dans un hangar à Thénouville (Eure) : deux bâtiments touchés, aucune victime


Un important incendie s’est déclaré ce mercredi en fin d’après-midi à Thénouville, dans l'Eure. Un hangar abritant des caravanes et des camping-cars a été entièrement ravagé par les flammes, qui se sont ensuite propagées à un second bâtiment.



Mercredi 17 Décembre 2025 - 19:15


Une quarantaine de sapeurs-pompiers ont été engagés en raison de la violence de l'incendie - Illustration Adobe Stock
Une quarantaine de sapeurs-pompiers ont été engagés en raison de la violence de l'incendie - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers de l’Eure ont été mobilisés en nombre ce mercredi, peu après 17 heures, pour faire face à un violent feu de bâtiment sur la commune de Thénouville, proche de Grand-Bourgtheroulde. À leur arrivée sur les lieux, le hangar concerné, d’une surface d’environ 300 m², était totalement embrasé. À l’intérieur, plusieurs caravanes et camping-cars ont été détruits.

Le sinistre ne s’est pas limité à un seul bâtiment. Sous l’effet de la chaleur et des flammes, l’incendie s’est rapidement propagé à une structure attenante, compliquant le travail des secours.

Pas de victime à déplorer

Aucune habitation n’a été impactée par l’incendie. Les secours confirment également qu’aucune victime n’est à déplorer.

Au total, une quarantaine de sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention, qui était toujours en cours en début de soirée afin de venir à bout des foyers résiduels et de sécuriser la zone. Les circonstances exactes du départ de feu restent, à ce stade, indéterminées.
 





Mots clés : enquête, Eure, faits divers, incendie, pompiers, Thénouville





17/12/2025

