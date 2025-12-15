Connectez-vous S'inscrire

Eure. Un camion perd une partie de son chargement d’engrais à Bourg-Achard, la bretelle A13/A28 fermée


Un poids lourd transportant des sacs d’engrais a perdu une partie de son chargement ce lundi en début de soirée sur la bretelle de jonction entre l’A13 et l’A28, à hauteur de Bourg-Achard. La circulation est totalement interrompue sur la bretelle en direction d’Alençon.



Lundi 15 Décembre 2025 - 19:24


L’incident s’est produit vers 18h40, dans le sens Rouen vers Alençon, sur la bretelle reliant l’autoroute A13 à l’A28, dans l’Eure. Pour une raison encore indéterminée, un camion chargé de sacs d’engrais a répandu une partie de sa cargaison sur la chaussée, rendant la circulation impossible.

Les équipes d’intervention et de sécurité de la SAPN ont été dépêchées sur place afin de sécuriser la zone. Les opérations en cours consistent notamment au balisage du secteur, au nettoyage de la chaussée, à la protection du site et au relevage du poids lourd.

Une déviation mise en place

Les gestionnaires Alis et SAPN ont activé un dispositif de déviation pour les automobilistes concernés. Les usagers en provenance de l’A13 depuis Paris et souhaitant rejoindre l’A28 en direction d’Alençon sont invités à poursuivre sur l’A13 en direction de Caen, à sortir à l’échangeur n°25 Bourg-Achard, puis à reprendre l’A13 dans l'autre sens vers Paris afin de retrouver l’A28 via la jonction A13/A28 en direction d’Alençon.

La durée de l’intervention n’était pas connue en début de soirée. Les autorités appellent les conducteurs à la plus grande prudence à l’approche du secteur ainsi que sur l’itinéraire de déviation.





15/12/2025

