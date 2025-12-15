Eure. Un camion perd une partie de son chargement d’engrais à Bourg-Achard, la bretelle A13/A28 fermée

Un poids lourd transportant des sacs d’engrais a perdu une partie de son chargement ce lundi en début de soirée sur la bretelle de jonction entre l’A13 et l’A28, à hauteur de Bourg-Achard. La circulation est totalement interrompue sur la bretelle en direction d’Alençon.