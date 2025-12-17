En Seine-Maritime, une enfant de 6 ans grièvement blessée dans une collision entre un poids lourd et une voiture à Cliponville

Un grave accident de la circulation s’est produit ce mercredi en fin de matinée sur la D149, à Cliponville (Seine-Maritime). Un poids lourd transportant des betteraves et un véhicule léger sont entrés en collision, faisant deux blessés, dont une enfant grièvement touchée.



Les secours ont été mobilisés peu avant midi, à 11h59 précisément, sur cet axe départemental. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont pris en charge deux victimes se trouvant dans le véhicule léger : une femme de 37 ans, blessée, et une enfant de 6 ans, dont l’état a été jugé grave.



Les deux victimes ont été médicalisées sur place par le SMUR avant leur évacuation vers le CHU de Rouen.



L’enfant héliportée

vers le CHU de Rouen



Compte tenu de la gravité de ses blessures, l’enfant a été transportée par l’hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 76, dépêché sur les lieux pour une évacuation rapide vers le centre hospitalier universitaire rouennais. La femme de 37 ans a également été transférée au CHU de Rouen, sous assistance médicale.



Les circonstances exactes de la collision entre le poids lourd et le véhicule léger restent à déterminer. Une enquête devra préciser les causes de cet accident survenu sur la D149.

