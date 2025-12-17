Une collision entre une voiture et une rame de métro à Sotteville-lès-Rouen fait deux blessés

Un accident de circulation impliquant un véhicule léger et une rame de métro s’est produit ce mardi en fin d’après-midi à Sotteville-lès-Rouen. Le refus de priorité du conducteur de la voiture est à l’origine de la collision.