Connectez-vous S'inscrire

Une collision entre une voiture et une rame de métro à Sotteville-lès-Rouen fait deux blessés


Un accident de circulation impliquant un véhicule léger et une rame de métro s’est produit ce mardi en fin d’après-midi à Sotteville-lès-Rouen. Le refus de priorité du conducteur de la voiture est à l’origine de la collision.



Mercredi 17 Décembre 2025 - 12:09


Un accident peu commun s’est produit ce mardi, vers 17h10, rue Garibaldi, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Un véhicule léger, engagé dans un virage et bifurquant à gauche, n’a pas vu arriver une rame du métrobus circulant derrière lui. Le choc est survenu alors que la voiture coupait la trajectoire du métro, provoquant une collision liée à un « refus de priorité », précise-t-on à la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN)


Vidéo publiée par Notre ville de Rouen / Facebook 

Une centaine de passagers dans la rame

À bord de la rame, une centaine de passagers se trouvaient au moment de l’accident. Aucun blessé n’est à déplorer parmi eux. Les deux conducteurs, âgés de 45 ans pour le conducteur du véhicule léger et de 55 ans pour celui du métro, ont toutefois été pris en charge par les secours.
 

Les deux conducteurs transportés au CHU

Les deux hommes ont été transportés au CHU pour des examens de contrôle. Leurs blessures ont été qualifiées de légères. Les dépistages d’alcoolémie réalisés sur place se sont révélés négatifs pour les deux conducteurs. Les circonstances exactes de l’accident restent à établir, mais la responsabilité du refus de priorité a été clairement attribuée au véhicule léger.

Cet accident a naturellement impacté le trafic sur la ligne du métrobus. Dans le choc, la rame est sortie des rails, bloquant ainsi la circulation des autres rames et entraînant d'importants retards. 
 
Les accidents entre des rames du métrobus et d'autres usagers sont relativement rares dans la métropole de Rouen - illustration infoNormandie
Les accidents entre des rames du métrobus et d'autres usagers sont relativement rares dans la métropole de Rouen - illustration infoNormandie




Mots clés : accident, enquête, faits divers, métrobus, police, réseau Astuce, Seine-Maritime, Sotteville-lès-Rouen





http://

Une collision entre une voiture et une rame de métro à Sotteville-lès-Rouen fait deux blessés

17/12/2025

Le Havre : un jeune conducteur sans permis et sans assurance contrôlé positif au cannabis

17/12/2025

Disparition inquiétante à Elbeuf : très inquiets, les proches de Mathieu Helot, lancent un appel à témoins

16/12/2025

Dermatose nodulaire contagieuse : l’Eure renforce la vigilance pour protéger ses élevages

16/12/2025

Manifestation des agriculteurs : la RN12 coupée vers Paris dans les Yvelines

16/12/2025

Un policier rouennais écroué pour agressions sexuelles et détention d’images pédopornographiques

16/12/2025

Eure. Un camion perd une partie de son chargement d’engrais à Bourg-Achard, la bretelle A13/A28 fermée

15/12/2025

Manifestation agricole : circulation perturbée ce mardi sur la N12 dans les Yvelines

15/12/2025

Bolbec. La comédie « Partenaires particuliers » débarque au Val-aux-Grès

15/12/2025

Yvelines : une rixe éclate sur le parvis de la gare à Plaisir, deux hommes et une femme interpellés

15/12/2025

Yvelines : 11 kilos de résine de cannabis saisis, un homme condamné à deux ans de prison ferme

15/12/2025

Disparition inquiétante de cet homme : la gendarmerie de Gaillon (Eure) lance un appel à témoins

15/12/2025

Le Havre : ivre au volant, il refuse d’obtempérer et est interpellé

15/12/2025

Seine-Maritime : trois hommes soupçonnés d'une série de vols sur des chantiers de la vallée du Cailly arrêtés

15/12/2025

Seine-Maritime : deux marins-pêcheurs secourus après le naufrage de leur bateau au large de Dieppe

14/12/2025

Mort d'un jeune cycliste dans la Manche : le conducteur âgé de 50 ans interpellé et placé en détention provisoire

14/12/2025

Grève SNCF en Normandie : mobilisation contre l’ouverture à la concurrence et fortes perturbations attendues

14/12/2025

Collision entre deux voitures à Venon (Eure) : deux jeunes hommes blessés, dont un grièvement

14/12/2025

Quatre blessés dans une collision entre deux voitures au Petit-Quevilly, près de Rouen

14/12/2025

Violences sexuelles : le suspect interpellé en Seine-Maritime mis en examen et écroué

13/12/2025
Afficher plus d'articles

Les infos les + lues

Eure. Un adolescent grièvement blessé dans un violent face-à-face à Authou

12/12/2025 -

Seine-Maritime : un homme retrouvé sans vie avenue du 14-Juillet à Sotteville-lès-Rouen

12/12/2025 -

Disparition inquiétante de cet homme : la gendarmerie de Gaillon (Eure) lance un appel à témoins

15/12/2025 -

Crash d’un avion de tourisme près de l’aéroport du Havre : le pilote retrouvé mort

11/12/2025 -

Manifestation agricole : circulation perturbée ce mardi sur la N12 dans les Yvelines

15/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen