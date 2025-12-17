Une collision entre une voiture et une rame de métro à Sotteville-lès-Rouen fait deux blessés

Un accident peu commun s’est produit ce mardi, vers 17h10, rue Garibaldi, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Un véhicule léger, engagé dans un virage et bifurquant à gauche, n’a pas vu arriver une rame du métrobus circulant derrière lui. Le choc est survenu alors que la voiture coupait la trajectoire du métro, provoquant une collision liée à un « refus de priorité », précise-t-on à la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN)
Vidéo publiée par Notre ville de Rouen / Facebook
Une centaine de passagers dans la rame
À bord de la rame, une centaine de passagers se trouvaient au moment de l’accident. Aucun blessé n’est à déplorer parmi eux. Les deux conducteurs, âgés de 45 ans pour le conducteur du véhicule léger et de 55 ans pour celui du métro, ont toutefois été pris en charge par les secours.
Métro, incident : Le 16/12/2025 à 17h10 : Accident à l'arrêt Garilbaldi, la ligne effectue son terminus à l'arrêt Europe. Des rames assurent la desserte des stations entre Toit Familial et Technopôle. Des navettes bus assurent la transition entre Europe et Hôtel de Ville de Sott.
— Réseau Astuce (@reseauastuce) December 16, 2025
Les deux conducteurs transportés au CHU
Les deux hommes ont été transportés au CHU pour des examens de contrôle. Leurs blessures ont été qualifiées de légères. Les dépistages d’alcoolémie réalisés sur place se sont révélés négatifs pour les deux conducteurs. Les circonstances exactes de l’accident restent à établir, mais la responsabilité du refus de priorité a été clairement attribuée au véhicule léger.
Cet accident a naturellement impacté le trafic sur la ligne du métrobus. Dans le choc, la rame est sortie des rails, bloquant ainsi la circulation des autres rames et entraînant d'importants retards.
Les accidents entre des rames du métrobus et d'autres usagers sont relativement rares dans la métropole de Rouen - illustration infoNormandie
