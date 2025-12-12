Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime : un homme retrouvé sans vie avenue du 14-Juillet à Sotteville-lès-Rouen


Un homme de 42 ans a été découvert en arrêt cardio-respiratoire, jeudi soir, sur la voie publique à Sotteville-lès-Rouen. Malgré l’intervention rapide des secours, il n’a pas pu être réanimé.



Vendredi 12 Décembre 2025 - 08:56


Les soins prodigués sur les lieux de la découverte n'ont pas permis aux secours de réanimer la victime, en arrêt cardio-respiratoire - Illustration Adobe Stock
Les soins prodigués sur les lieux de la découverte n'ont pas permis aux secours de réanimer la victime, en arrêt cardio-respiratoire - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été mobilisés jeudi, peu avant 19 heures, avenue du 14-Juillet à Sotteville-lès-Rouen, pour porter assistance à un homme allongé au sol sur la voie publique.

À leur arrivée, la victime était en arrêt cardio-respiratoire. Six sapeurs-pompiers, engagés avec deux engins, ont immédiatement entrepris les gestes de réanimation, en lien avec une équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation.  

Un homme de 42 ans

Malgré les soins prodigués, l’homme, âgé de 42 ans, a été déclaré décédé sur les lieux par le médecin du SMUR. Les circonstances exactes du décès n’ont pas été précisées à ce stade. Une enquête a été ouverte par les services de police afin de déterminer l'origine de la mort. 




Mots clés : décès, enquête, faits divers, police, pompiers, Seine-Maritime, Sotteville-lès-Rouen





