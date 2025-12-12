Seine-Maritime : un homme retrouvé sans vie avenue du 14-Juillet à Sotteville-lès-Rouen

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été mobilisés jeudi, peu avant 19 heures, avenue du 14-Juillet à Sotteville-lès-Rouen, pour porter assistance à un homme allongé au sol sur la voie publique.



À leur arrivée, la victime était en arrêt cardio-respiratoire. Six sapeurs-pompiers, engagés avec deux engins, ont immédiatement entrepris les gestes de réanimation, en lien avec une équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation.