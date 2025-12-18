Mobilisation agricole : trois actions fortes prévues ce jeudi en Normandie

Dans le cadre de ce mouvement, les actions se durcissent ce jeudi avec des convois “escargot”, des blocages et des déversements de déchets, entraînant d’importantes perturbations de circulation, notamment dans le Calvados.



• A84 coupée dans le sens Rennes → Caen, entre l’échangeur n°41 “Saint-Martin-des-Besaces” et le périphérique de Caen

➡️ Sortie obligatoire à l’échangeur n°41 “Caumont-l’Éventé / Saint-Martin-des-Besaces”

➡️ Déviation mise en place via la D675 jusqu’à Caen.



• Boulevard périphérique de Caen : les convois agricoles convergent dans le sens extérieur entre l’échangeur n°9 “Porte de Bretagne” et l’échangeur n°10 “Éterville”



Les usagers sont invités à la plus grande prudence à l’approche de ces secteurs et à anticiper leurs déplacements. De nouveaux blocages ou évolutions de la situation restent possibles au fil de la journée.