Mobilisation agricole : trois actions fortes prévues ce jeudi en Normandie


[Actualisé] - Les agriculteurs normands rejoignent la mobilisation. Trois rassemblements sont annoncés ce jeudi à Rouen, Caen et au Mont-Saint-Michel, avec des cortèges, des actions symboliques et des perturbations de circulation déjà en cours.



Jeudi 18 Décembre 2025 - 10:33


Les manifestations prennent de l'ampleur de jour en jour un peu partout en France - Photo C.L./infonormandie
Les syndicats et collectifs agricoles, dont la Coorination maintiennent la pression. En toile de fond, la colère du monde paysan face aux contraintes sanitaires et économiques, notamment autour de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).

Rouen, Caen et le Mont-Saint-Michel au cœur des mobilisations

À Rouen, un important cortège est annoncé au départ du Moulin d’Escalles à 13 heures, direction le centre-ville. Une distribution gratuite de pommes de terre est prévue devant la préfecture vers 18 heures. L’opération est ouverte au public, chacun pouvant venir avec un sac.

À Caen, la mobilisation s’organise autour de plusieurs départs depuis le Bessin, le Bocage, la Plaine et le Pays d’Auge. Les convois doivent converger à 11 heures sur le rond-point du Zénith de Caen.

Au Mont-Saint-Michel, les agriculteurs appellent à un “feu de la colère”. Le rendez-vous est fixé à partir de 14 heures, avec un embrasement prévu entre 18 et 19 heures.

Blocages et opérations « escargot » en cours autour de Caen

L'A84 est fermée par endroits à partir de Villers-Bocage en direction de Caen - Google Maps
Dans le cadre de ce mouvement, les actions se durcissent ce jeudi avec des convois “escargot”, des blocages et des déversements de déchets, entraînant d’importantes perturbations de circulation, notamment dans le Calvados.

    •   A84 coupée dans le sens Rennes → Caen, entre l’échangeur n°41 “Saint-Martin-des-Besaces” et le périphérique de Caen
➡️ Sortie obligatoire à l’échangeur n°41 “Caumont-l’Éventé / Saint-Martin-des-Besaces”
➡️ Déviation mise en place via la D675 jusqu’à Caen.

    •   Boulevard périphérique de Caen : les convois agricoles convergent dans le sens extérieur entre l’échangeur n°9 “Porte de Bretagne” et l’échangeur n°10 “Éterville”

Les usagers sont invités à la plus grande prudence à l’approche de ces secteurs et à anticiper leurs déplacements. De nouveaux blocages ou évolutions de la situation restent possibles au fil de la journée.




Mots clés : agriculteurs, Caen, manifestation, Mont-Saint-Michel, Normandie, Rouen, Seine-Maritime





