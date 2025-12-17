Connectez-vous S'inscrire

Le Havre : un jeune conducteur sans permis et sans assurance contrôlé positif au cannabis


Un contrôle routier effectué dans cette nuit de mardi à mercredi au Havre a conduit à l’interpellation d’un conducteur de 18 ans, sans permis, au volant d’un véhicule non assuré. Le jeune homme a été par ailleurs dépisté positif aux stupéfiants.



Mercredi 17 Décembre 2025 - 11:28


Le jeune conducteur a été interpellé lors d'un contrôle routier au milieu de la nuit par les policiers du Havre - Illustration DGPN
Le contrôle a eu lieu en pleine nuit vers 1h14, avenue Vladimir-Komarov, au Havre. Les policiers, en patrouille, repèrent un véhicule circulant légèrement au-dessus de la vitesse autorisée sur un axe limité à 30 km/h. Le conducteur tourne ensuite dans une allée, avec un clignotant défectueux, ce qui motive un contrôle.

Dès l’ouverture de la portière par l’un des passagers, une odeur caractéristique de cannabis se dégage de l’habitacle. Le conducteur présente un certificat d’immatriculation barré, établi au nom d’une femme, mentionnant une vente en date du 24 juillet 2025. Il reconnaît également ne pas être titulaire du permis de conduire.

Positif au cannabis et véhicule non assuré

Le conducteur, âgé de 18 ans, indique s’être inscrit la veille dans une auto-école. Les vérifications révèlent que le véhicule n’est pas volé, mais qu’il n’est pas assuré. Le dépistage d’alcoolémie sur le conducteur se révèle négatif. En revanche, le test de stupéfiants est positif au THC. Le jeune homme admet être consommateur de cannabis, affirmant en avoir consommé une semaine auparavant.

Les policiers constatent également que le conducteur n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité. À bord du véhicule se trouvaient deux passagers mineurs, une jeune fille et un jeune homme de 17 ans.

Le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue. Une procédure judiciaire a été engagée à son encontre pour conduite sans permis, usage de stupéfiants et défaut d’assurance.
 





