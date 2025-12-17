Le Havre : un jeune conducteur sans permis et sans assurance contrôlé positif au cannabis

Un contrôle routier effectué dans cette nuit de mardi à mercredi au Havre a conduit à l’interpellation d’un conducteur de 18 ans, sans permis, au volant d’un véhicule non assuré. Le jeune homme a été par ailleurs dépisté positif aux stupéfiants.