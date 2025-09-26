Leucémies pédiatriques dans l'Eure : aucun nouveau cas à Pont-de-l’Arche et Igoville entre 2020 et 2022

En 2019, plusieurs cas de leucémies chez des enfants de moins de 15 ans avaient été signalés dans ce secteur du nord de l’Eure, regroupant notamment Pont-de-l’Arche et Igoville. Une première analyse en 2020 avait confirmé un excès de cas entre 2017 et 2019, sans toutefois mettre en évidence un facteur de risque environnemental ou sanitaire.



« Aucun excès n’avait été en revanche observé pour les autres types de cancers », précise la préfecture de l'Eure dans un communiqué commun avec l'ARS et Santé publique France . L’hypothèse d’une fluctuation aléatoire avait été alors retenue.



Depuis, un suivi spécifique avait été mis en place via le registre national des cancers de l’enfant (RNCE). Ce dispositif n’a identifié aucun nouveau cas de leucémie pédiatrique dans la zone au cours de la période 2020-2022.