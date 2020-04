Eure : une maison détruite par le feu à Verneuil d'Avre et d'Iton, aucun blessé à déplorer

Une maison d'habitation a été entièrement détruite par le feu dans l'Eure. L'incendie s'est déclaré vers 5 heures ce mercredi matin, dans un pavillon de la rue de la Grand Mare, un lieudit situé sur la commune de Verneuil-d'Avre et d'Iton. Ses occupants, présents au moment du sinistre, n'ont pas été blessés, indique le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis27).



La demeure a été totalement ravagée par les flammes, malgré les moyens engagés, soit une quinzaine de sapeurs-pompiers venus de trois centres de secours, dont Breteuil et Verneuil.



L'origine du départ de feu est pour l'instant ignorée.