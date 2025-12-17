Yvelines. Un adolescent braqué au couteau pour sa trottinette à Carrières-sur-Seine

Illustration Adobe Stock
Les faits se sont produits rue des Alouettes, peu avant 18 heures. Un jeune homme s’est emparé de la trottinette d’un adolescent de 15 ans en le menaçant avec un couteau. Sous la contrainte, la victime n’a pas résisté.
Rapidement alertés, les policiers ont localisé et interpellé le suspect. Celui-ci a été retrouvé en possession de la trottinette dérobée ainsi que de l’arme utilisée lors du vol.
Un homme de 20 ans interpellé
L’auteur présumé, âgé de 20 ans, a été interpellée par les forces de l’ordre et placée en garde à vue. La victime, choquée mais indemne, s’est rendue au commissariat de police pour déposer plainte.
Une enquête a été ouverte afin de préciser les circonstances exactes de ce vol aggravé, commis avec une arme sur un mineur.
