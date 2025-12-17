Yvelines. Un adolescent braqué au couteau pour sa trottinette à Carrières-sur-Seine

Les faits se sont produits rue des Alouettes, peu avant 18 heures. Un jeune homme s’est emparé de la trottinette d’un adolescent de 15 ans en le menaçant avec un couteau. Sous la contrainte, la victime n’a pas résisté.



Rapidement alertés, les policiers ont localisé et interpellé le suspect. Celui-ci a été retrouvé en possession de la trottinette dérobée ainsi que de l’arme utilisée lors du vol.