Une dépendance en feu à Vernon (Eure) : elle abritait un véhicule et une moto

Les sapeurs-pompiers de Vernon et d’Écos sont intervenus, ce dimanche, vers 12h50, pour combattre un incendie qui s’est déclaré dans une propriété du quartier de Vernonnet à Vernon (Eure).



Le feu est parti d’une dépendance de 150 m2 abritant notamment un véhicule et une moto qui ont été fortement endommagés, selon le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Aucun blessé n’a été déploré.



L’origine de l’incendie est pour l’heure inconnue.