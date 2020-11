Confinement. Quatre nouveaux relais routiers autorisés à rouvrir aux professionnels de la route dans l’Eure

« Assurer aux professionnels de la route des conditions de travail dignes et adaptées », telle est l’origine de la décision que vient de prendre le Préfet de l’Eure, Jérôme Fillipini, d’étendre le nombre d’ouverture de relais routiers « afin de mieux couvrir les axes structurants du département ».Ainsi, en plus des deux établissements autorisés à ouvrir depuis le week-end dernier (Le Relais de Bretagne à Boissy-Lamberville et Le Caen-Paris à Saint-Ouen-de-Thouberville), quatre autres relais routiers sont concernés :, route nationale 13 à(entre Pacy-sur-Eure et Chaufour)., rue du Puits Bouillants à, zone d'activité Écoparc à, 23 route nationale 12 àLIRE AUSSI : > Des relais routiers autorisés à ouvrir dans l'Eure et la Seine-Maritime pendant le confinement , précise la préfecture.Les professionnels concernés doivent présenter leur carte professionnelle (FIMO ou FCOS) et respecter les mesures barrières.