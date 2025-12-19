InfoRoute. Plus de tracteurs sur l’A28, mais opération escargot sur la N12 entre l'Eure et l'Orne

Plusieurs tracteurs avaient été engagés dans la matinée sur l’A28, entre les échangeurs d’Alençon Sud et d’Alençon Nord, dans le cadre d’une manifestation sociale du monde agricole. Cette opération escargot avait entraîné de forts ralentissements, avec des perturbations possibles dans les deux sens de circulation, notamment aux abords des échangeurs.
Le gestionnaire de l’autoroute, Cofiroute, avait déployé un dispositif spécifique afin de sécuriser l’axe et de protéger les usagers, tandis que les automobilistes étaient invités à faire preuve de prudence et à anticiper leurs déplacements.
Opération escargot sur la N12 dans l'Eure
En milieu d’après-midi, la direction interdépartementale des routes de la zone Nord-Ouest a annoncé la fin de la manifestation sur l’A28. La circulation est désormais totalement rétablie sur l’ensemble des voies.
En revanche, une nouvelle opération escargot était signalée au même moment sur la N12, en direction de Paris, entre Armentières-sur-Avre et Tourouvre, à la limite de l’Orne et de l’Eure. Des ralentissements sont en cours sur ce secteur. Les usagers sont appelés à la prudence s’ils doivent emprunter cet axe.
