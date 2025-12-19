Connectez-vous S'inscrire

InfoRoute. Plus de tracteurs sur l’A28, mais opération escargot sur la N12 entre l'Eure et l'Orne


Les actions menées par des agriculteurs ont encore perturbé la circulation ce vendredi en Normandie. Si la situation est revenue à la normale sur l’A28, une opération escargot reste en cours sur la N12.



Vendredi 19 Décembre 2025 - 13:56


Le gestionnaire de l'A28 appelle les usagers à la prudence - Illustration/archives
Plusieurs tracteurs avaient été engagés dans la matinée sur l’A28, entre les échangeurs d’Alençon Sud et d’Alençon Nord, dans le cadre d’une manifestation sociale du monde agricole. Cette opération escargot avait entraîné de forts ralentissements, avec des perturbations possibles dans les deux sens de circulation, notamment aux abords des échangeurs.

Le gestionnaire de l’autoroute, Cofiroute, avait déployé un dispositif spécifique afin de sécuriser l’axe et de protéger les usagers, tandis que les automobilistes étaient invités à faire preuve de prudence et à anticiper leurs déplacements.

Opération escargot sur la N12 dans l'Eure

En milieu d’après-midi, la direction interdépartementale des routes de la zone Nord-Ouest a annoncé la fin de la manifestation sur l’A28. La circulation est désormais totalement rétablie sur l’ensemble des voies.

En revanche, une nouvelle opération escargot était signalée au même moment sur la N12, en direction de Paris, entre Armentières-sur-Avre et Tourouvre, à la limite de l’Orne et de l’Eure. Des ralentissements sont en cours sur ce secteur. Les usagers sont appelés à la prudence s’ils doivent emprunter cet axe.




Mots clés : A28, agriculteur, Alençon, Eure, manifestation, Orne





19/12/2025

