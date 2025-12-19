Agriculture : la ministre attendue dans une exploitation des Yvelines ce vendredi

Annie Genevard - Photo X (ex-Twitter)
La ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Souveraineté alimentaire poursuit ses échanges avec le monde agricole. Annie Genevard se rend ce vendredi après-midi dans une exploitation des Yvelines (le nom et le lieu n'ont pas été précisés) pour rencontrer des agriculteurs franciliens et aborder les dossiers qui agitent la profession (Mercosur, dermatose nodulaire...).
Cette visite s’inscrit dans le prolongement des discussions menées dans la matinée de ce vendredi avec le Premier ministre et les syndicats agricoles, alors que les actions de blocage se poursuivent. L’objectif affiché est de maintenir un dialogue direct avec le terrain, dans un contexte de fortes tensions et d’inquiétudes persistantes au sein du secteur.
Mercosur, PAC et dermatose nodulaire au cœur des échanges
Les manifestations d'agriculteurs ont pris de l'ampleur dans l'Hexagone. Hier, à Rouen, les manifestants ont déversé du fumier devant la préfecture et distribué des pommes de terre - Photo S.L./infonormandie
Au cours de ce déplacement, la ministre rencontrera des exploitants agricoles du département afin d’échanger sur les réalités économiques et sanitaires auxquelles ils sont confrontés, mais aussi sur les perspectives à moyen et long terme pour l’agriculture française.
À l’issue de la visite de l’exploitation, un temps de discussion collective est prévu. Plusieurs dossiers structurants seront assurément abordés, à commencer par le projet d’accord commercial entre l’Union européenne et les pays du Mercosur, régulièrement dénoncé par les syndicats agricoles pour ses conséquences sur la concurrence et les normes de production. La ministre ne manquera pas de se féliciter du report de la signature de l'accord entre l'UE et le Mercosur : « C'était la seule décision raisonnable, car il est en l'état inacceptable », écrit Annie Genevard, ce vendredi matin sur son compte X (ex-Twitter).
Je salue l’annonce du report de la signature de l’accord entre l’UE et le Mercosur. C'était la seule décision raisonnable, car il est en l'état inacceptable.— Annie Genevard (@AnnieGenevard) December 19, 2025
Grâce à la détermination de la France et de plusieurs autres États membres dont je salue l'engagement, ainsi qu'aux…
Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), le budget de la Politique agricole commune (PAC) et la stratégie sanitaire visant à éradiquer la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) figureront également à l’ordre du jour. Autant de sujets qui cristallisent les préoccupations des agriculteurs, notamment en Île-de-France, où les exploitations doivent composer avec des contraintes économiques, environnementales et sanitaires accrues.
