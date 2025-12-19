Connectez-vous S'inscrire

Le Havre Seine Métropole : l’ex-DGA déboutée par le tribunal administratif de Rouen


L’ancienne directrice générale adjointe de la communauté urbaine contestait plusieurs décisions liées à la fin de son contrat, en se prévalant notamment de son statut de lanceuse d’alerte. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté l’ensemble de ses demandes.



Vendredi 19 Décembre 2025 - 11:26


Illustration
Illustration
L’ex-directrice générale adjointe de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole avait saisi la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation du refus implicite de protection fonctionnelle, de la prétendue décision de non-renouvellement de son contrat et de la rupture anticipée de celui-ci, qu’elle assimilait à une démission forcée.

Pour étayer son recours, l’ancienne cadre dirigeante faisait notamment valoir sa qualité de lanceuse d’alerte, estimant avoir subi des représailles après un signalement interne, ainsi qu’une situation de harcèlement moral imputée à sa hiérarchie.

Le tribunal écarte toute partialité et tout harcèlement

Sur la demande de protection fonctionnelle, le tribunal administratif estime que la décision du président de la communauté urbaine (ndlr : Edouard Philippe, par ailleurs maire du Havre) n’était pas entachée de défaut d’impartialité. Dans son communiqué, la juridiction souligne qu’« aucune circonstance objective, invoquée par l’intéressée, le concernant personnellement ne le mettait sérieusement en cause à la date du refus attaqué ».

Les juges précisent également que les éléments judiciaires ou médiatiques évoqués par la requérante à l’encontre du président sont « postérieurs au refus de protection fonctionnelle contesté » et ne pouvaient donc être retenus.

S’agissant des accusations de harcèlement moral visant la supérieure hiérarchique directe de l’ex-DGA, le tribunal estime que les faits exposés ne permettent pas d’en établir l’existence. Selon la juridiction, les éléments avancés « laissent transparaître une dégradation des relations » et « une communication des informations perfectible », mais « ne sont pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral ». Ils relèvent, ajoute le tribunal, « de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et de l’intérêt du service ».

Une démission jugée volontaire

Concernant la contestation du non-renouvellement du contrat, le tribunal rappelle qu’aucune décision formelle en ce sens n’a été prise par la collectivité. Il relève que l’intéressée a démissionné avant le terme de son contrat, effectif jusqu’au 31 août 2023.

La juridiction administrative estime ainsi que l’ancienne DGA « a pris librement la décision de quitter ses fonctions » et qu’elle a manifesté « une volonté non équivoque en ce sens », écartant l’argument d’une démission contrainte.

Enfin, le tribunal tire les conséquences de l’absence de preuve du harcèlement moral allégué après le signalement interne. Même à supposer que l’intéressée puisse se prévaloir du statut de lanceuse d’alerte, elle ne peut, selon les juges, être regardée comme ayant subi « des mesures discriminatoires ou de représailles, directes ou indirectes » au sens de la loi du 9 décembre 2016 dite « Sapin II ».

L’ensemble des conclusions de la requérante a donc été rejeté par le tribunal administratif.





Mots clés : communauté urbaine, Edouard Philippe, justice, lanceur d'alerte, Le Havre, Seine-Maritime, tribunal administratif





http://

Le Havre Seine Métropole : l’ex-DGA déboutée par le tribunal administratif de Rouen

19/12/2025

Un feu de transformateur prive plus d’un millier de foyers d’électricité en Seine-Maritime

18/12/2025

Dispositif de sécurité renforcé en Seine-Maritime pour les fêtes de fin d'année

18/12/2025

Une fuite de gaz mobilise les sapeurs-pompiers à Rives-en-Seine, une vingtaine de personnes évacuées

18/12/2025

Yvelines. Vol de téléphone avec violences à Sartrouville : onze adolescents interpellés

18/12/2025

Mobilisation agricole : trois actions fortes prévues ce jeudi en Normandie

18/12/2025

Un plaisancier secouru, son voilier échoué sur un banc de sable sur la Seine à Vernon

18/12/2025

Collision mortelle sur la RD52 : un motard de 27 ans tué dans l’Eure

18/12/2025

Eure. Sortie de route sur la RN154 : un homme grièvement blessé et une fillette en urgence relative

18/12/2025

Incendie spectaculaire dans un hangar à Thénouville (Eure) : deux bâtiments touchés, aucune victime

17/12/2025

En Seine-Maritime, une enfant de 6 ans grièvement blessée dans une collision entre un poids lourd et une voiture à Cliponville

17/12/2025

Dermatose nodulaire contagieuse : contrôles renforcés sur les transports de bovins en Seine-Maritime

17/12/2025

Une collision entre une voiture et une rame de métro à Sotteville-lès-Rouen fait deux blessés

17/12/2025

Le Havre : un jeune conducteur sans permis et sans assurance contrôlé positif au cannabis

17/12/2025

Yvelines. Un adolescent braqué au couteau pour sa trottinette à Carrières-sur-Seine

17/12/2025

Yvelines : un adolescent interpellé après un vol par effraction à Marly-le-Roi

17/12/2025

Disparition inquiétante à Elbeuf : très inquiets, les proches de Mathieu Helot, lancent un appel à témoins

16/12/2025

Dermatose nodulaire contagieuse : l’Eure renforce la vigilance pour protéger ses élevages

16/12/2025

Manifestation des agriculteurs : la RN12 coupée vers Paris dans les Yvelines

16/12/2025

Un policier rouennais écroué pour agressions sexuelles et détention d’images pédopornographiques

16/12/2025
Afficher plus d'articles

Eure. Un adolescent grièvement blessé dans un violent face-à-face à Authou

12/12/2025 -

Disparition inquiétante de cet homme : la gendarmerie de Gaillon (Eure) lance un appel à témoins

15/12/2025 -

Collision mortelle sur la RD52 : un motard de 27 ans tué dans l’Eure

18/12/2025 -

Disparition inquiétante à Elbeuf : très inquiets, les proches de Mathieu Helot, lancent un appel à témoins

16/12/2025 -

Yvelines : une rixe éclate sur le parvis de la gare à Plaisir, deux hommes et une femme interpellés

15/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen