Le Havre Seine Métropole : l’ex-DGA déboutée par le tribunal administratif de Rouen

Sur la demande de protection fonctionnelle, le tribunal administratif estime que la décision du président de la communauté urbaine (ndlr : Edouard Philippe, par ailleurs maire du Havre) n’était pas entachée de défaut d’impartialité. Dans son communiqué, la juridiction souligne qu’« aucune circonstance objective, invoquée par l’intéressée, le concernant personnellement ne le mettait sérieusement en cause à la date du refus attaqué ».



Les juges précisent également que les éléments judiciaires ou médiatiques évoqués par la requérante à l’encontre du président sont « postérieurs au refus de protection fonctionnelle contesté » et ne pouvaient donc être retenus.



S’agissant des accusations de harcèlement moral visant la supérieure hiérarchique directe de l’ex-DGA, le tribunal estime que les faits exposés ne permettent pas d’en établir l’existence. Selon la juridiction, les éléments avancés « laissent transparaître une dégradation des relations » et « une communication des informations perfectible », mais « ne sont pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral ». Ils relèvent, ajoute le tribunal, « de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et de l’intérêt du service ».