Tempête Franklin : la Seine-Maritime placée en vigilance orange, trafic SNCF interrompu

Après Eunice, voici Franklin : une nouvelle tempête balaie la Normandie ce dimanche 20 février. Météo France a maintenu le département de Seine-Maritime en vigilance orange.



Les côtes de la Manche et le Nord Pas-de-Calais seront particulièrement touchés à partir de ce soir et jusqu’à lundi après-midi. Des rafales de vent dépassant 110 à 120 km/h sont attendues sur les Hauts-de-France, et jusqu’à 150 km/h sur les caps exposés comme le Cap Gris-Nez (Pas-de-Calais).