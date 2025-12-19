Disparition inquiétante à Étretat : Lydie n’a pas donné signe de vie depuis le 14 décembre

Lydie Dec, née le 3 juillet 1969, a été vue pour la dernière fois le 14 décembre 2025 vers 20h15, sur la commune d’Étretat. Depuis, elle n’a plus donné signe de vie, suscitant une vive inquiétude de ses proches.



Signalement diffusé par la gendarmerie



La disparue est âgée de 56 ans, mesure environ 1,65 m, de corpulence mince, avec des cheveux châtains clairs longs.

Au moment de sa disparition, elle portait un jean bleu clair, un tee-shirt blanc à manches longues et une petite veste de type doudoune de couleur bleue/grise. Elle n’avait pas de sac.



Toute personne disposant d’informations, l’ayant aperçue ou pouvant aider à localiser Lydie Dec est invitée à contacter immédiatement la brigade de gendarmerie de Criquetot-l’Esneval au 02 35 27 20 17 ou à composer le 17.

