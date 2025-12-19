Connectez-vous S'inscrire

Les sapeurs-pompiers mobilisés pour une fuite de kérosène sur un poid-lourd au Grand-Quevilly


Une fuite de matière dangereuse a mobilisé les secours ce vendredi matin au Grand-Quevilly. La situation a évolué favorablement en cours de matinée.



Vendredi 19 Décembre 2025 - 10:19


Illustration infoNormandie
Illustration infoNormandie
Peu avant 8 heures, les sapeurs-pompiers sont intervenus boulevard de Stalingrad, à Grand-Quevilly (Seine-Maritime) après le signalement d’un déversement de kérosène sur la chaussée. En cause : un poids lourd dont le chauffeur avait laissé une vanne partiellement ouverte, provoquant une fuite de carburant.

À l’arrivée des secours, une reconnaissance a été engagée afin d’évaluer les risques. Aucun blessé n’a été recensé et un périmètre de sécurité a été mis en place avec l’appui de la police.

La fuite colmatée par le chauffeur

Selon les dernières informations communiquées à 10 heures par le Sdis76, la fuite a été stoppée par le conducteur du poids lourd. Une légère irisation a toutefois été constatée dans un caniveau à proximité. Les égouts ont été protégés et de l’absorbant a été déposé sur le carburant répandu afin d’éviter toute pollution supplémentaire.

Les services de voirie ont pris le relais pour procéder au nettoyage de la chaussée. Trois engins et huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.




Mots clés : enquête, faits divers, fuite de kérozène, Grand-Quevilly, police, pompiers, Seine-Maritime





http://

InfoRoute. Plus de tracteurs sur l’A28, mais opération escargot sur la N12 entre l'Eure et l'Orne

19/12/2025

Agriculture : la ministre attendue dans une exploitation des Yvelines ce vendredi

19/12/2025

Le Havre Seine Métropole : l’ex-DGA déboutée par le tribunal administratif de Rouen

19/12/2025

Les sapeurs-pompiers mobilisés pour une fuite de kérosène sur un poid-lourd au Grand-Quevilly

19/12/2025

Un feu de transformateur prive plus d’un millier de foyers d’électricité en Seine-Maritime

18/12/2025

Dispositif de sécurité renforcé en Seine-Maritime pour les fêtes de fin d'année

18/12/2025

Une fuite de gaz mobilise les sapeurs-pompiers à Rives-en-Seine, une vingtaine de personnes évacuées

18/12/2025

Yvelines. Vol de téléphone avec violences à Sartrouville : onze adolescents interpellés

18/12/2025

Mobilisation agricole : trois actions fortes prévues ce jeudi en Normandie

18/12/2025

Un plaisancier secouru, son voilier échoué sur un banc de sable sur la Seine à Vernon

18/12/2025

Collision mortelle sur la RD52 : un motard de 27 ans tué dans l’Eure

18/12/2025

Eure. Sortie de route sur la RN154 : un homme grièvement blessé et une fillette en urgence relative

18/12/2025

Incendie spectaculaire dans un hangar à Thénouville (Eure) : deux bâtiments touchés, aucune victime

17/12/2025

En Seine-Maritime, une enfant de 6 ans grièvement blessée dans une collision entre un poids lourd et une voiture à Cliponville

17/12/2025

Dermatose nodulaire contagieuse : contrôles renforcés sur les transports de bovins en Seine-Maritime

17/12/2025

Une collision entre une voiture et une rame de métro à Sotteville-lès-Rouen fait deux blessés

17/12/2025

Le Havre : un jeune conducteur sans permis et sans assurance contrôlé positif au cannabis

17/12/2025

Yvelines. Un adolescent braqué au couteau pour sa trottinette à Carrières-sur-Seine

17/12/2025

Yvelines : un adolescent interpellé après un vol par effraction à Marly-le-Roi

17/12/2025

Disparition inquiétante à Elbeuf : très inquiets, les proches de Mathieu Helot, lancent un appel à témoins

16/12/2025
Afficher plus d'articles

Eure. Un adolescent grièvement blessé dans un violent face-à-face à Authou

12/12/2025 -

Collision mortelle sur la RD52 : un motard de 27 ans tué dans l’Eure

18/12/2025 -

Disparition inquiétante de cet homme : la gendarmerie de Gaillon (Eure) lance un appel à témoins

15/12/2025 -

Disparition inquiétante à Elbeuf : très inquiets, les proches de Mathieu Helot, lancent un appel à témoins

16/12/2025 -

Yvelines : une rixe éclate sur le parvis de la gare à Plaisir, deux hommes et une femme interpellés

15/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen