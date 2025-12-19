Les sapeurs-pompiers mobilisés pour une fuite de kérosène sur un poid-lourd au Grand-Quevilly

Illustration infoNormandie
Peu avant 8 heures, les sapeurs-pompiers sont intervenus boulevard de Stalingrad, à Grand-Quevilly (Seine-Maritime) après le signalement d’un déversement de kérosène sur la chaussée. En cause : un poids lourd dont le chauffeur avait laissé une vanne partiellement ouverte, provoquant une fuite de carburant.
À l’arrivée des secours, une reconnaissance a été engagée afin d’évaluer les risques. Aucun blessé n’a été recensé et un périmètre de sécurité a été mis en place avec l’appui de la police.
À l’arrivée des secours, une reconnaissance a été engagée afin d’évaluer les risques. Aucun blessé n’a été recensé et un périmètre de sécurité a été mis en place avec l’appui de la police.
La fuite colmatée par le chauffeur
Selon les dernières informations communiquées à 10 heures par le Sdis76, la fuite a été stoppée par le conducteur du poids lourd. Une légère irisation a toutefois été constatée dans un caniveau à proximité. Les égouts ont été protégés et de l’absorbant a été déposé sur le carburant répandu afin d’éviter toute pollution supplémentaire.
Les services de voirie ont pris le relais pour procéder au nettoyage de la chaussée. Trois engins et huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.
Les services de voirie ont pris le relais pour procéder au nettoyage de la chaussée. Trois engins et huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.
Les autres infos du jour
-
InfoRoute. Plus de tracteurs sur l’A28, mais opération escargot sur la N12 entre l'Eure et l'Orne
-
Agriculture : la ministre attendue dans une exploitation des Yvelines ce vendredi
-
Le Havre Seine Métropole : l’ex-DGA déboutée par le tribunal administratif de Rouen
-
Un feu de transformateur prive plus d’un millier de foyers d’électricité en Seine-Maritime