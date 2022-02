Le cross départemental des sapeurs-pompiers de Seine-Maritime se disputera à Rives-en-Seine

Après deux années d'absence, le cross départemental des sapeurs-pompiers de Seine-Maritime peut enfin avoir lieu.



Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ainsi que personnels administratifs et techniques du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS76) s'affronteront ce samedi 26 février, à Rives-en-Seine et tenteront de se qualifier pour le cross national.



Rencontre conviviale, elle réunira les personnels du Service départementale d'incendie et de secours, porté par le groupement Formation et activités sportives, le centre de secours de Caudebec-en-Caux et l'Union départementale des sapeurs-pompiers.



Les parcours sont exigeants et les derniers évènements météorologiques ont probablement durci les conditions. Les boucles s'étendront de 3 à 8 km.



Début des courses à 14 heures, sur le parking du collège Victor Hugo à Rives-en-Seine.