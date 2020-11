Des relais routiers autorisés à ouvrir dans l'Eure et la Seine-Maritime pendant le confinement

Bonne nouvelle pour les chauffeurs routiers et autres professionnels de la route : certains restaurants viennent d'être autorisés à ouvrir leurs portes dans l'Eure et en Seine-Maritime.



« A la suite des annonces du Gouvernement, soucieux de veiller à ce que les conducteurs routiers, dont la mobilisation pour garantir la continuité des chaînes alimentaire et logistique est totale durant la crise sanitaire, assurent leur mission dans des conditions de travail dignes et adaptées aux conditions climatiques », les préfets de l'Eure et de la Seine-Maritime ont pris des arrêtés autorisant l’ouverture de relais routiers dans les deux départements normands.



Il s'agit des restaurants suivants :