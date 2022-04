Yvetot. Affaissement de terrain sur la D 6015 au niveau de la Vieille Auberge : sept personnes évacuées

La cellule spécialisée sauvetage-déblaiement des sapeurs pompiers, appelée sur les lieux, doit procéder à une évaluation des risques. Dans un premier temps, après reconnaissances des lieux, il a été procédé à l'évacuation de sept personnes qui ont été relogées provisoirement dans un hôtel de la ville, et à la mise en place d'un périmètre de sécurité, indique ce soir le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis).



Trois personnes se retrouvent par ailleurs au chômage technique.



De son côté, la commune a pris immédiatement un arrêté d'interdiction de circulation sur la portion depuis la Vieille auberge (avenue du Général Leclerc) jusqu'au carrefour rue Edmond Labbé, prévient la gendarmerie d'Yvetot, tout en appelant les usagers à la plus grande prudence.



