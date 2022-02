Visite ministérielle vendredi à l’usine Renault de Cléon, berceau des moteurs électriques

Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports, sera à Cléon (Seine-Maritime) ce vendredi 11 février pour visiter le principal site industriel de production de moteurs de Renault Group.



Engagée dans la transition écologique, l’usine de Cléon produit notamment le principal moteur électrique Renault qui équipe la Zoe, le Kangoo ou encore le Master. Elle emploie plus de 3 800 collaborateurs, produisant ainsi plus de 934 000 organes mécaniques en 2021 (moteurs et boites de vitesses notamment).