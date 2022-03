Une voiture tombe en contrebas de la route à Tourville-la-Rivière : trois blessés légers

Trois personnes ont été blessées dans un accident de la circulation qui a impliqué un véhicule seul sur la D7 à Tourville la Rivière.



Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été appelés à intervenir vers 18h30 pour une voiture retrouvée en contrebas de la route dans un fossé. Il y avait trois occupants, non incarcérés, dans le véhicule.



Tous ont été blessés légers, à savoir deux hommes de 71 ans et 59 ans et une femme de 62 ans. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, ils ont été transportés au centre hospitalier des Feugrais, près d’Elbeuf.



Les opérations de secours ont nécessité l’intervention de vingt sapeurs-pompiers.